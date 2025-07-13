У Дунаєві на Тернопільщині юнак заліз на пам’ятник герою Небесної Сотні: що відомо
Встановлено особу порушника, який напередодні заліз на пам’ятник герою Небесної Сотні Олександру Капіносу в селі Дунаїв Тернопільської області.
Про це 13 липня повідомили в обласній поліції.
Інцидент із пам’ятником герою Небесної Сотні в селі Дунаїв
Повідомлення про інцидент із пам’ятником герою Небесної Сотні в селі Дунаїв поліцейський офіцер Кременецької громади отримав 12 липня.
З’ясувалося, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу.
Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Поліцейські оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.
Правоохоронці затримали в Одесі іноземця, який 8 липня застрелив підприємця в Києві .
Згідно з матеріалами справи, потерпілий – місцевий житель 1977 року народження – перебував у салоні мікроавтобуса.
До нього підійшов невідомий чоловік і двічі вистрілив з зброї, після чого зник з місця події.
В результаті нанесених вогнепальних поранень підприємець загинув на місці.