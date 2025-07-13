У Дунаєві на Тернопільщині юнак заліз на пам’ятник герою Небесної Сотні: що відомо

Встановлено особу порушника, який напередодні заліз на пам’ятник герою Небесної Сотні Олександру Капіносу в селі Дунаїв Тернопільської області.

Про це 13 липня повідомили в обласній поліції.

Інцидент із пам’ятником герою Небесної Сотні в селі Дунаїв

Повідомлення про інцидент із пам’ятником герою Небесної Сотні в селі Дунаїв поліцейський офіцер Кременецької громади отримав 12 липня.

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З’ясувалося, що в центрі села Дунаїв юнак виліз на пам’ятник Герою Небесної Сотні Олександру Капіносу.

Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника – ним виявився 16-річний місцевий житель. Вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Правоохоронці затримали в Одесі іноземця, який 8 липня застрелив підприємця в Києві .

Згідно з матеріалами справи, потерпілий – місцевий житель 1977 року народження – перебував у салоні мікроавтобуса.

До нього підійшов невідомий чоловік і двічі вистрілив з зброї, після чого зник з місця події.

В результаті нанесених вогнепальних поранень підприємець загинув на місці.

Джерело : Нацполіція

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