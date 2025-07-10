В Петропавловской Борщаговке авто начало движение без водителя, погиб ребенок — полиция

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок.

Смертельное ДТП в Петропавловской Борщаговке

Как сообщает Полиция Киевской области, ДТП произошло сегодня, 10 июля, около 13:00, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Шевченко.

По информации правоохранителей, водитель оставил автомобиль Renault Master на обочине. Транспортное средство самовольно начало движение, в результате чего совершил наезд на ребенка.

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— К сожалению, от полученных травм 9-летний мальчик умер, — говорится в сообщении.

На месте смертельного ДТП работают сотрудники Бучанского районного управления полиции и медицинские работники. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Три дня назад, 7 июля, произошло ДТП в Днепропетровской области с пассажирским автобусом Van Hool, в результате чего погиб один человек и пострадали еще 17 людей.

Как сообщили в Национальной полиции, водитель не смог удержать управление, из-за чего автобус съехал с дороги и перевернулся.

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