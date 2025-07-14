Кремация — сожжение тела усопшего вместе с гробом. Прах, собранный после кремации, помещают в урну и чаще всего хоронят в земле, размещают в нише колумбария или забирают домой.

Этот вид похоронной услуги имеет свои преимущества. Он может применяться:

по собственному желанию умершего человека;

когда у умершего нет близких или они находят слишком далеко;

после кремации родственники могут получить урну с прахом и, по желанию, хранить ее дома, частица близкого человека всегда будет рядом.

К преимуществам кремации относится экологичность. То есть, отсутствие угрозы здоровью и жизни населения со стороны кладбища, улучшение общей экологической обстановки, снижение санитарно экологической напряженности. Также при кремации не требуется много места на захоронение, поэтому происходит экономия пространства, уменьшение земельных участков, необходимых для традиционного захоронения в землю.

В большинстве случаев кремация дешевле, чем традиционное захоронение.

Сколько стоит кремация в Украине

Сейчас в Украине функционирует три крематория:

Киевский крематорий – расположен на Байковом кладбище (включает колумбарий); Харьковский крематорий – расположен в Жихаре; Одесский крематорий расположен на Таировском кладбище (ритуальные атрибуты, кремация, хранение пороха, зал для хранения тела).

Стоимость кремации может значительно отличаться в зависимости от региона и выбранных услуг.

Обычно процесс кремации содержит:

оформление необходимых документов;

подготовка гроба (он должен быть из горючих материалов) и его оформление;

транспорт по городу для перевозки тела от морга в крематорий;

сам процесс кремации (длится от 1,5 до 2 часов);

урна для праха (может быть из разных материалов), нанесение подписи;

зал для прощания, священник, поминальный обед;

венок из искусственных цветов, ленты.

В зависимости от выбранных услуг будет отличаться и цена на услугу кремации.

Какая стоимость кремации в Украине по регионам

Цена кремации в Киеве стартует от 5 000 до 15 000 грн за услугу. Услуги предлагают разные ритуальные бюро. Специалисты могут помочь родственникам умершего сориентироваться и определить список необходимых услуг.

Стоимость кремации в Запорожье стартует от 10000 грн до 13000 грн. Также могут потребоваться дополнительные услуги, например выдача справки о проведении кремации, проведении экспертизы, юридическая консультация и т.д.

На сегодняшний день в Запорожье нет функционирующего крематория. Если необходима кремация, тело отправляют в один из трех функционирующих крематориев Украины.

Минимальная стоимость кремации в Одессе стартует от 10 000 грн и предусматривает подготовку тела к кремации и другие сопутствующие услуги.

Минимальная стоимость кремации в Харькове – 10 500 грн.

