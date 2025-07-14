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Юлія Гайдук, редакторка стрічки
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Яка вартість кремації в Україні у 2025 році та де проводиться

Скільки коштує кремувати людину
Фото: Pexels

Кремація — спалення тіла покійного разом із труною. Прах, зібраний після кремації, поміщають в урну та найчастіше ховають у землі, розміщують у ніші колумбарію або забирають додому.

Цей вид похоронної послуги має свої переваги. Він може застосовуватись:

  • за власним бажанням померлої людини;
  • коли у померлого немає близьких або вони знаходять дуже далеко;
  • після кремації родичі можуть отримати урну з прахом і, за бажанням, зберігати її вдома, частинка близької людини завжди буде поруч.

До переваг кремації відноситься екологічність. Тобто відсутність загрози здоров’ю та життю населення з боку кладовища, поліпшення загальної екологічної ситуації, зниження санітарно екологічної напруженості. Також за кремації не потрібно багато місця на поховання, тому відбувається економія простору, зменшення земельних ділянок необхідних для традиційного поховання в землю.

Зараз дивляться

У більшості випадків кремація є дешевшою, ніж традиційне поховання.

Дізнаймося, скільки коштує кремувати людину в Україні у 2025 році — детальніше читайте на Фактах ICTV.

Скільки коштує кремація в Україні

На зараз в Україні функціонує три крематорії:

  1. Київський крематорій — розташований на Байковому кладовищі (включає колумбарій);
  2. Харківський крематорій — розташований у Жихорі;
  3. Одеський крематорій — розташований на Таїровському цвинтарі (ритуальні атрибути, кремація, зберігання пороху, зал для зберігання тіла).

Вартість кремації може значно відрізнятися залежно від регіону та обраних послуг.

Зазвичай процес кремації містить:

  • оформлення необхідних документів;
  • підготовка труни (він має бути з горючих матеріалів) та її оформлення;
  • транспорт по місту для перевезення тіла від моргу до крематорію;
  • сам процес кремації (триває від 1,5 до 2 годин);
  • урна для праху (може бути з різних матеріалів), нанесення підпису;
  • зал для прощання, священник, поминальний обід;
  • вінок зі штучних квітів, стрічки.

Залежно від обраних послуг, буде відрізнятися і ціна на послугу кремації.

Яка вартість кремації в Україні за регіонами

  • Ціна кремації в Києві стартує від 5 000 до 15 000 грн за послугу. Послуги пропонують різні ритуальні бюро. Фахівці можуть допомогти родичам померлого зорієнтуватися та визначити перелік необхідних послуг.
  • Вартість кремації у Запоріжжі стартує від 10 000 грн до 13 000 грн. Також можуть знадобитися додаткові послуги, наприклад, видача довідки про проведення кремації, проведення експертизи, юридична консультація тощо.

На зараз в Запоріжжі немає крематорію, що функціонує . Якщо потрібна кремація, то тіло відправляють в один із трьох крематоріїв України.

  • Мінімальна вартість кремації в Одесі стартує від 10 000 грн і передбачає підготовку тіла до кремації та інші супутні послуги.
  • Мінімальна вартість кремації у Харкові – 10 500 грн.
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