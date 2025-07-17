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Дистанційне навчання не скасують: Федоров пояснив ліквідацію наказу №1112

Скасування дистанційного навчання в Україні: пояснення про ліквідацію Наказу №1112
Фото: УНІАН

Скасування з 18 липня наказу Міносвіти №1112 не означає скасування дистанційного навчання, оскільки в умовах війни пріоритетом залишається безпека дітей.

Про це заявив віцепремʼєр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Чи скасують в Україні дистанційне навчання

Він нагадав, що напередодні у відеозвернені анонсував ліквідацію наказу Міносвіти №1112 та розповів, що разом з депутатами шукатимуть шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені пандемією та війною.

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– Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей – наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки – пріоритет, – наголосив він.

За його словами, навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує.

Чому скасували наказ №1112

Федоров пояснив, що громади і депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено цим наказом.

– Саме через ці положення Наказ №1112 буде скасовано, – додав він.

Водночас наголосив, що наразі будуються підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли навчатися офлайн безпечно за будь-яких умов.

У червні Міністерство освіти оновило правила дистанційного навчання для шкіл по всій Україні, а також дітей, які зараз перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, які набудуть чинності 1 вересня 2025 року.

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