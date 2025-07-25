Удобство использования почтоматов Новой Почты трудно переоценить, особенно в условиях современного ритма жизни. Расположение почтоматов в жилых домах и офисах позволяет значительно сэкономить время, избегая очередей в отделениях. Однако для полноценного использования этого удобства, нужно мобильное приложение Новой Почты.

Факты ICTV разобрались, как забрать посылку из почтомата НП без приложения и возможно ли это сделать.

Можно ли получить посылку в почтомате без приложения

Чтобы получить информацию, мы позвонили на горячую линию Новой Почты. Нам сообщили, что без приложения получить посылку невозможно, поскольку почтомат подвязан к телефонному номеру. Кроме того, открыть ячейку можно только при условии, что bluetooth телефона подключен к почтомату.

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Мы спросили, возможно ли открыть эту ячейку дистанционно, с использованием горячей линии и через общение с оператором.

На Новой Почте сообщили, что возможность открытия ячейки дистанционно отсутствует.

Как забрать посылку из почтомата Новой почты без приложения на телефоне

Если вы потеряли свой телефон или случайно удалили мобильное приложение, придется устанавливать его повторно. Если пока нет возможности восстановить приложение или телефон потерян, то в таком случае отправление через несколько дней будет перенаправлено на ближайшее отделение Новой Почты.

Там можно забрать посылку без использования приложения и номера. В таком случае вам придется предоставить документы, подтверждающие личность. Но это произойдет только в том случае, если посылка отправлялась без указания автоматического возврата отправителю. Если есть автоматический возврат, то через 5 дней посылка может вернуться человеку, который отправлял вам ее.

Как получить посылку в почтомате:

Загрузите мобильное приложение.

Если вы указаны плательщиком в экспресс-накладной (ЭН), оплатите услуги онлайн.

Подойдите к почтомату, включите Bluetooth и геолокацию на смартфоне (если это нужно).

Откройте в приложении нужную ЭН и нажмите Открыть ячейку.

Заберите посылку и закройте дверцу.

Посылку можно забрать в течение 5 дней. Если этого не сделать, она будет перенаправлена в ближайшее отделение, о чем вы получите уведомление через СМС или в приложении.

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Фото: Нова пошта

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