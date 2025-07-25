Зручність використання поштоматів Нової Пошти важко переоцінити, особливо в умовах сучасного ритму життя. Розташування поштоматів у житлових будинках та офісах дає змогу значно заощадити час, уникаючи черг у відділеннях. Однак для повноцінного використання цієї зручності, потрібен мобільний додаток Нової Пошти.

Факти ICTV розібралися, як забрати посилку з поштомата НП без додатка та чи можливо це зробити.

Чи можна отримати посилку в поштоматі без додатка

Щоб отримати інформацію, ми зателефонували на гарячу лінію Нової Пошти. Нам повідомили, що без додатка отримати посилку неможливо, адже поштомат підв’язаний до телефонного номера. Крім того, відкрити комірку можна лише за умови, що bluetooth телефона під’єднаний до поштомата.

Зараз дивляться

Ми запитали, чи можливо відкрити цю комірку дистанційно, з використанням гарячої лінії та через спілкування з оператором.

На Новій Пошті повідомили, що можливість відкриття комірки дистанційно відсутня.

Як забрати посилку з поштомата Нової пошти без додатка на телефоні

Якщо ви втратили свій телефон або випадково видалили мобільний додаток, доведеться встановлювати його повторно. Якщо наразі немає можливості відновити додаток або телефон втрачений, то в такому разі відправлення через кілька днів буде перенаправлено на найближче відділення Нової Пошти.

Там можна забрати посилку без використання додатка та номера. У такому разі вам доведеться надати документи, що підтверджують особу. Але це станеться тільки в тому випадку, якщо посилка відправлялася без зазначення автоматичного повернення відправнику. Якщо є автоматичне повернення, то через 5 днів посилка може повернутися людині, яка відправляла вам її.

Як отримати посилку в поштоматі:

Завантажте мобільний застосунок.

Якщо ви зазначені платником в експрес-накладній (ЕН), оплатіть послуги онлайн.

Підійдіть до поштомата, увімкніть Bluetooth та геолокацію на смартфоні (якщо це потрібно).

Відкрийте у застосунку потрібну ЕН та натисніть Відчинити комірку.

Заберіть посилку та зачиніть дверцята.

Посилку можна забрати протягом 5 днів. Якщо цього не зробити, вона буде перенаправлена у найближче відділення, про що ви отримаєте сповіщення через СМС або в застосунку.

Читайте також Доставлення за 1 грн для воїнів ЗСУ: Нова пошта доєдналася до програми Плюси в Армія+

Фото: Нова пошта

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.