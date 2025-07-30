Землетрясение 8,8 баллов на Камчатке вызвало цунами: эвакуация объявлена в Японии, США и Канаде

В среду, 30 июля, на российском полуострове Камчатка произошло одно из сильнейших за десятилетие землетрясений магнитудой 8,8.

Это вызвало предупреждение о цунами в нескольких странах Тихого океана, а также на Гавайях, Аляске, на побережьях США и Канады, а также в некоторых частях Южной Америки.

На Камчатке землетрясение привело к цунами

Цунами высотой до 4 метров заставили власти в регионах по всему Тихому океану объявить эвакуацию, сообщает Reuters и CNN.

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В отдаленных районах Камчатки несколько человек получили травмы. Одновременно по всей восточной Японии, помнящей трагедию 2011 года, власти также приказали жителям покинуть побережье.

– Сегодняшнее землетрясение было серьезным и сильнейшим за десятилетия толчков, – заявил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев, волны цунами высотой 3-4 метра были зафиксированы в нескольких точках полуострова. Он призвал население не приближаться к береговой линии.

МЧС России сообщило о частичном затоплении порта в Северо-Курильске и повреждении рыбоперерабатывающего завода. Население эвакуировано, незначительно пострадал детсад.

Геологическая служба США указала, что очаг землетрясения был расположен на глубине 19,3 км, в 119 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Первоначальная оценка магнитуды 8,0 была впоследствии обновлена до 8,8. Зафиксирован также афтершок силой 6,9 балла.

Япония объявила эвакуацию

Япония повысила уровень тревоги из-за цунами. В метеорологическом агентстве сообщили, что волны высотой до 3 метров могут накрыть значительную часть побережья. Жителей призывают эвакуироваться на возвышенности.

На острове Хоккайдо десятки людей скрылись на крышах построек, тогда как рыбацкие лодки спешно выходили в море, чтобы избежать разрушений.

АЭС Фукусима, где в 2011 году произошла радиационная утечка после цунами, была частично эвакуирована, сообщила энергетическая компания TEPCO.

По словам главного секретаря кабмина Японии Йосимасы Хаяси, пока нет информации о повреждениях или пострадавших, а также о нарушении работы атомных станций.

Цунами-предупреждение по всему Тихому океану

Американская система предупреждения о цунами объявила тревогу для всех побережий региона.

По их прогнозам, волны высотой более 3 метров могут ударить по побережью России и Эквадора, в то время как Япония, Чили, Гавайи и Соломоновы острова могут столкнуться с волнами до 3 метров.

Меньшие волны возможны вдоль значительной части побережья Тихого океана, включая западное побережье США.

– Из-за мощного землетрясения, произошедшего в Тихом океане, для жителей Гавайев действует предупреждение о цунами, – написал президент США Дональд Трамп в соцсетях.

На Гавайях были организованы эвакуационные мероприятия в низменных районах, а жителей призывали подниматься на высокие места или перемещаться на верхние этажи построек.

Камчатка, как и весь Дальний Восток России, входит в Тихоокеанское “огненное кольцо”. Это зона интенсивной геологической активности.

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