В Одессе шестерых людей на матрасах унесло в море: всех удалось спасти
Работники службы чрезвычайных ситуаций спасли в Одессе шесть человек: трех подростков и трех взрослых мужчин, которых на надувных матрасах унесло в открытое море.
Отнесло в открытое море: в Одессе спасли шесть человек
В Одессе провели две успешные операции по спасению людей, которых на надувных матрасах унесло в открытое море.
Первый инцидент случился на пляже Золотой берег, где трое подростков оказались в опасности после того, как их матрас начало относить от берега.
Однако спасатели оперативно отреагировали на ситуацию и оказали детям помощь.
Аналогичный случай зафиксировали также на пляже Отрада, когда трех мужчин также унесло в открытое море на надувном матрасе. Но благодаря работникам ГСЧС удалось избежать трагедии.
К сожалению, не все случаи успешны. За минувшие сутки на водоемах Украины погибли четыре человека — в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и Киеве.
С начала 2025 года вода унесла жизни 539 украинцев, среди которых 49 детей.
Специалисты рекомендуют быть осторожными у воды и выбирать безопасные и официально разрешенные места для купания.