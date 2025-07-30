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Марина Мелехова, редактор ленты
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В Одессе шестерых людей на матрасах унесло в море: всех удалось спасти

рятівник ДСНС Одеса
Фото: Pixabay

Работники службы чрезвычайных ситуаций спасли в Одессе шесть человек: трех подростков и трех взрослых мужчин, которых на надувных матрасах унесло в открытое море.

Отнесло в открытое море: в Одессе спасли шесть человек

В Одессе провели две успешные операции по спасению людей, которых на надувных матрасах унесло в открытое море.

Первый инцидент случился на пляже Золотой берег, где трое подростков оказались в опасности после того, как их матрас начало относить от берега.

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Однако спасатели оперативно отреагировали на ситуацию и оказали детям помощь.

Аналогичный случай зафиксировали также на пляже Отрада, когда трех мужчин также унесло в открытое море на надувном матрасе. Но благодаря работникам ГСЧС удалось избежать трагедии.

К сожалению, не все случаи успешны. За минувшие сутки на водоемах Украины погибли четыре человека — в Ровенской, Сумской, Черниговской областях и Киеве.

С начала 2025 года вода унесла жизни 539 украинцев, среди которых 49 детей.

Специалисты рекомендуют быть осторожными у воды и выбирать безопасные и официально разрешенные места для купания.

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Источник: ГСЧС

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