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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

В Одесі шістьох людей на матрацах віднесло в море: усіх вдалося врятувати

рятівник ДСНС Одеса
Фото: Pixabay

Працівники служби з надзвичайних ситуацій врятували в Одесі шість людей: трьох підлітків і трьох дорослих чоловіків, яких на надувних матрацах віднесло у відкрите море.

Віднесло у відкрите море: в Одесі врятували шість людей

В Одесі провели дві успішні операції з порятунку людей, яких на надувних матрацах віднесло у відкрите море.

Перший інцидент трапився на пляжі Золотий берег, де троє підлітків опинилися в небезпеці після того, як їхній матрац почало відносити від берега.

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Однак рятувальники оперативно відреагували на ситуацію та надали дітям допомогу.

Аналогічний випадок зафіксували також на пляжі Відрада, коли трьох чоловіків також віднесло у відкрите море на надувному матраці. Але завдяки працівникам ДСНС вдалося уникнути трагедії.

На жаль, не всі випадки успішні. За минулу добу на водоймах України загинули четверо людей — у Рівненській, Сумській, Чернігівській областях та Києві.

Від початку 2025 року вода забрала життя 539 українців, серед яких 49 дітей.

Фахівці рекомендують бути обережними біля води та обирати безпечні та офіційно дозволені місця для купання.

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Джерело: ДСНС

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