Начфін бойової бригади ЗСУ розкрадав кошти на закупівлю дронів — СБУ

За результатами комплексних заходів у Київській області викрито начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, який привласнював гроші на закупівлю бойових дронів.

Крав кошти на закупівлю дронів: що відомо

Як розповіли в Службі безпеки, йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які з’єднання використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку.

– Щоб реалізувати угоду, начальник фінансів бригади уклав кілька договорів за завищеними цінами з підприємством свого приятеля, – йдеться в повідомленні.

Тільки за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлях безпілотних систем майже 2 млн грн.

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У СБУ уточнили, що за ці гроші можна було придбати ще кілька оптових партій розвідувальних БпЛА, які в режимі 24/7 потрібні нашим воїнам для знищення окупантів на передовій.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів виявлено документацію, що підтверджує махінацію.

На підставі зібраних доказів начальнику фінуправління бригади та його спільнику-підприємцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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