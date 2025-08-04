Медики в селе смогут получить бесплатное жилье от государства: условия

Государство будет обеспечивать служебным жильем медиков, работающих в сельской местности.

Соответствующую программу утвердил Кабинет министров во исполнение указа президента Украины №483/2024.

Инициатива призвана привлечь больше врачей в общины, чтобы гарантировать местному населению оказание качественной медицинской помощи.

Сейчас смотрят

Бесплатное жилье для врачей, работающих в селах: как получить

Врачи и другие медики, которые работают в коммунальных медучреждениях сельских населенных пунктов, смогут на время работы получить служебное жилье от государства.

— Приоритет — для специалистов, которые заполняют долгосрочные вакантные должности. Это еще один реальный стимул выбирать работу в сельской местности. А для людей — гарантия доступа к медицинской помощи ближе к дому, — отметил министр Минздрава Виктор Ляшко.

По статистике Единого веб-портала вакансий в медучреждениях, сегодня наибольший спрос на врачей зафиксирован в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.

Программа действует для граждан Украины в возрасте до 50 лет, которые трудоустроились в коммунальное медицинское учреждение в сельской местности не ранее чем 120 дней назад.

Вакансия должна быть среди тех, что находились в открытом доступе не менее 90 дней подряд.

Кроме того, важно, чтобы у медработника или членов его семьи не было собственного или служебного жилья в этом или соседних населенных пунктах в пределах 30 км.

Сам медик выбирает подходящее жилье, а его приобретение осуществляется больницей после проверки всех документов.

Впоследствии недвижимость передается в служебное пользование работнику. Обязательное условие — стоимость жилья не должна превышать среднюю стоимость строительства в регионе.

После получения положительного заключения областного департамента здравоохранения, медучреждение заключает договор купли-продажи и оформляет жилье как служебное.

Министерство здравоохранения уверяет, что это лишь первый шаг в серии мер поддержки медиков.

Правительство уже готовит новые программы для врачей, которые помогут не только удержать специалистов на местах, но и привлечь новых специалистов.

Источник : Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.