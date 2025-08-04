Медики в селе смогут получить бесплатное жилье от государства: условия
Государство будет обеспечивать служебным жильем медиков, работающих в сельской местности.
Соответствующую программу утвердил Кабинет министров во исполнение указа президента Украины №483/2024.
Инициатива призвана привлечь больше врачей в общины, чтобы гарантировать местному населению оказание качественной медицинской помощи.
Бесплатное жилье для врачей, работающих в селах: как получить
Врачи и другие медики, которые работают в коммунальных медучреждениях сельских населенных пунктов, смогут на время работы получить служебное жилье от государства.
— Приоритет — для специалистов, которые заполняют долгосрочные вакантные должности. Это еще один реальный стимул выбирать работу в сельской местности. А для людей — гарантия доступа к медицинской помощи ближе к дому, — отметил министр Минздрава Виктор Ляшко.
По статистике Единого веб-портала вакансий в медучреждениях, сегодня наибольший спрос на врачей зафиксирован в Одесской, Житомирской, Кировоградской, Волынской и Днепропетровской областях.
Программа действует для граждан Украины в возрасте до 50 лет, которые трудоустроились в коммунальное медицинское учреждение в сельской местности не ранее чем 120 дней назад.
Вакансия должна быть среди тех, что находились в открытом доступе не менее 90 дней подряд.
Кроме того, важно, чтобы у медработника или членов его семьи не было собственного или служебного жилья в этом или соседних населенных пунктах в пределах 30 км.
Сам медик выбирает подходящее жилье, а его приобретение осуществляется больницей после проверки всех документов.
Впоследствии недвижимость передается в служебное пользование работнику. Обязательное условие — стоимость жилья не должна превышать среднюю стоимость строительства в регионе.
После получения положительного заключения областного департамента здравоохранения, медучреждение заключает договор купли-продажи и оформляет жилье как служебное.
Министерство здравоохранения уверяет, что это лишь первый шаг в серии мер поддержки медиков.
Правительство уже готовит новые программы для врачей, которые помогут не только удержать специалистов на местах, но и привлечь новых специалистов.