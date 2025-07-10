На стабпунктах не хватает медиков: Сырский провел совещание по проблемам военной медицины

Усилить стабпункты боевыми медиками и улучшить эвакуацию раненых, в частности с помощью беспилотных систем.

Именно эти вопросы обсуждались во время совещания, посвященного проблемам военной медицины и поиску путей их решения.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

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Приоритеты ВСУ: эвакуация беспилотниками и усиление медицинских команд

По словам Сырского, в условиях современной войны чрезвычайно важно усовершенствовать процесс медицинской эвакуации.

Он подчеркнул необходимость применения новейших решений, в частности беспилотных систем, способных спасти жизнь даже в самых сложных условиях боя.

– Существующий уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению.Впрочем, на стабпунктах не хватает младшего медицинского персонала, – отметил Сырский.

Для решения кадровой проблемы с мая текущего года по распоряжению Главнокомандующего на подготовку боевых медиков направляется 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки.

Однако этого недостаточно. Сейчас специалисты прорабатывают предложения командиров медицинских подразделений и ищут дополнительные действенные решения.

На совещании также проанализировали деятельность управления координации военной медицины Командования Медицинских сил и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.

Главнокомандующий призвал военных медиков к откровенному диалогу и отметил, что развитие медицинских служб должно быть одним из приоритетов.

Источник: Главнокомандующий ВСУ

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