На стабпунктах не хватает медиков: Сырский провел совещание по проблемам военной медицины
Усилить стабпункты боевыми медиками и улучшить эвакуацию раненых, в частности с помощью беспилотных систем.
Именно эти вопросы обсуждались во время совещания, посвященного проблемам военной медицины и поиску путей их решения.
Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.
Приоритеты ВСУ: эвакуация беспилотниками и усиление медицинских команд
По словам Сырского, в условиях современной войны чрезвычайно важно усовершенствовать процесс медицинской эвакуации.
Он подчеркнул необходимость применения новейших решений, в частности беспилотных систем, способных спасти жизнь даже в самых сложных условиях боя.
– Существующий уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению.Впрочем, на стабпунктах не хватает младшего медицинского персонала, – отметил Сырский.
Для решения кадровой проблемы с мая текущего года по распоряжению Главнокомандующего на подготовку боевых медиков направляется 2% выпускников базовой общевойсковой подготовки.
Однако этого недостаточно. Сейчас специалисты прорабатывают предложения командиров медицинских подразделений и ищут дополнительные действенные решения.
На совещании также проанализировали деятельность управления координации военной медицины Командования Медицинских сил и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.
Главнокомандующий призвал военных медиков к откровенному диалогу и отметил, что развитие медицинских служб должно быть одним из приоритетов.
Источник: Главнокомандующий ВСУ