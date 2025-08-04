Марина Мелехова, редактор стрічки
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Медики в селі зможуть отримати безкоштовне житло від держави: умови
Держава забезпечуватиме службовим житлом медиків, які працюють у сільській місцевості.
Відповідну програму затвердив Кабінет міністрів на виконання указу президента України №483/2024.
Ініціатива покликана залучити більше лікарів до громад, щоби гарантувати місцевому населенню надання якісної медичної допомоги.
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Безкоштовне житло для лікарів, які працюють у селах: як отримати
Лікарі та інші медики, які працюють в комунальних медзакладах сільських населених пунктів, зможуть на час роботи отримати службове житло від держави.
Джерело: МОЗ
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