Медики в селі зможуть отримати безкоштовне житло від держави: умови

— Пріоритет — для фахівців, які заповнюють довготривалі вакантні посади. Це ще один реальний стимул обирати роботу в сільській місцевості. А для людей — гарантія доступу до медичної допомоги ближче до дому, — зазначив міністр МОЗ Віктор Ляшко.

За статистикою Єдиного вебпорталу вакансій у медзакладах, сьогодні найбільший попит на лікарів зафіксовано в Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Волинській та Дніпропетровській областях.

Програма діє для громадян України віком до 50 років, які працевлаштувалися в комунальний медичний заклад у сільській місцевості не раніше ніж 120 днів тому.

Вакансія має бути серед тих, що перебували у відкритому доступі щонайменше 90 днів поспіль.

Крім того, важливо, щоб у медпрацівника або членів його родини не було власного або службового житла в цьому чи сусідніх населених пунктах у межах 30 км.

Сам медик обирає відповідне житло, а його придбання здійснюється лікарнею після перевірки всіх документів.

Згодом нерухомість передається у службове користування працівникові. Обов’язкова умова — вартість житла не повинна перевищувати середню вартість будівництва в регіоні.

Після отримання позитивного висновку обласного департаменту охорони здоров’я, медзаклад укладає договір купівлі-продажу й оформлює житло як службове.

Міністерство охорони здоров’я запевняє: це лише перший крок у низці заходів для підтримки медиків.

Уряд уже готує нові програми, що допоможуть не лише втримати фахівців на місцях, а й залучити нових спеціалістів.