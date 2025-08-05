Хакеры атакуют госорганы и ОПК Украины с помощью фейковых судебных повесток

Национальная команда реагирования на компьютерные инциденты CERT-UA зафиксировала новую волну кибератак против государственных учреждений Украины, подразделений Сил обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Фишинговые атаки хакеров: что известно

Хакеры атакуют украинские госорганы и оборонку с помощью фишинговых писем.

По данным специалистов, за атакой стоит хакерская группировка UAC-0099, которая обновила вредоносные программы.

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Атака начинается с классической фишинговой кампании: злоумышленники маскируют вредоносные письма под официальные сообщения, в частности — судебные повестки.

Переход по вложенной ссылке запускает многоэтапную цепь заражения, главная цель которой — похищение информации и установление удаленного контроля над компьютерами.

Один из ключевых компонентов MATCHBOIL выступает загрузчиком вредоносной нагрузки и фиксирует присутствие вируса в системе через создание запланированных задач и изменений в реестре.

Другая программа, MATCHWOK, позволяет злоумышленникам удаленно выполнять PowerShell-команды.

Завершает атаку DRAGSTARE — похититель, который собирает конфиденциальные данные, логины, пароли, документы и архивирует их для передачи на сервер управления.

CERT-UA отмечает: техники, которые использует UAC-0099, затрудняют обнаружение атаки и делают возможным длительное пребывание в инфицированных системах.

Как защититься от кибератак

CERT-UA предоставила ряд рекомендаций для усиления киберзащиты. Специалисты советуют ограничить выполнение скриптов (особенно HTA, VBS, PowerShell), внедрить мониторинг запланированных задач и отслеживать подозрительную активность в системе, обучать персонал распознавать фишинг, а также регулярно обновлять программное обеспечение.

Целенаправленные атаки на оборонный потенциал Украины являются частью гибридной агрессии и имеют системный характер.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины

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