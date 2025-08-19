Укр Рус
Марта Бондаренко, редактор ленты
3 мин.

Экс-главу Центральной МСЭК подозревают в оформлении незаконных инвалидностей

Председателя Центральной МСЭК поймали на схеме фиктивных инвалидностей
Фото: Офис генпрокурора

Экс-глава Центральной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Министерства здравоохранения Украины и еще семь членов организованной группы получили подозрение в подделке справок об инвалидности гражданам, которые не имели на это правовых оснований.

Об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Подделка заключений МСЭК

Так, в состав организованной группы входили заместитель председателя МСЭК — в настоящее время адвокат, врач и четыре члена комиссии, а также один из семейных врачей Центра первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района Киева.

Участники группы изготавливали поддельные направления врачебно-консультативных комиссий и на их основании предоставляли инвалидность людям, которые к ним обращались. Официальные документы подписывали и заверяли печатью ЦМСЭК, после чего лица приобретали право на социальные льготы и выплаты.

Так, в течение 2024–2025 годов инвалидность безосновательно оформили для 14 граждан. А Пенсионный фонд выплатил таким лицам более 2,8 млн грн.

Правоохранители квалифицировали действия подозреваемых по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация и злоупотребление служебным положением в составе организованной группы и ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины – организация и служебный подлог.

Офіс Генпрокурора
В настоящее время подготовлено ходатайство об избрании судом мер пресечения для всех подозреваемых.

Также правоохранительные органы проверяют граждан, получивших такие справки об инвалидности.

Источник: Офис генпрокурора

