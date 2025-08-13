ГБР отменило более 800 решений об инвалидности госслужащих

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило об отмене более 800 решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), которыми предоставлялась инвалидность работникам государственных органов.

ГБР отменило 800 заключений МСЭК для госслужащих

В настоящее время проверяются 2 тыс. 630 медико-экспертных дел должностных лиц из более чем 70 госструктур, рассказал директор ГБР Алексей Сухачев в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

– По инициативе ГБР по результатам проверок уже отменено более 800 решений МСЭК о назначении инвалидности правоохранителям и работникам госорганов, – отметил Сухачев.

Он добавил, что в настоящее время продолжается анализ дел в более чем 70 государственных органах.

– Уже рассмотрено почти 2 тыс. дел. Из них более 800 решений отменено как необоснованные, в более чем 400 случаях изменена группа или срок инвалидности. Почти 100 должностных лиц вызваны на дообследование, – уточнил руководитель ГБР.

Сухачев напомнил, что проверки осуществляются в рамках уголовного производства и в соответствии с решением СНБО от 22 октября 2024 года, введенного в действие Указом Президента.

Он добавил, что для этого создана межведомственная рабочая группа из сотрудников ГБР, Минздрава Украины и других правоохранительных органов, которая в ноябре прошлого года утвердила план действий.

По словам директора ГБР, оформление фиктивной инвалидности чаще всего использовалось для получения пенсии и избежания возможного призыва на военную службу.

Сухачев подчеркнул, что наибольшее количество должностных лиц, которым отменена инвалидность, среди работников Государственной таможенной и налоговой служб, прокуратуры, правоохранительных органов.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект 4170-ІХ о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

В Минздраве успокоили, что все документы (заключения, справки, акты и индивидуальные программы реабилитации), которые были выданы МСЭК до 31 декабря 2024 года, остаются в силе и являются основанием для получения определенных законодательством льгот, выплат, помощи, гарантий, отсрочек и т.д. до конца 2025 года.

