Объявлены даты приема заявок на Шевченковскую премию 2026 года

Главное Когда и как можно подать заявку на Шевченковскую премию 2026.

Детали о новых номинациях, которые появились в юбилейном конкурсе.

Кто имеет право выдвигать кандидатов и какие есть ограничения.

Стали известны сроки приема заявок на Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2026. К слову, она будет юбилейной, ведь будет отмечать 65-летие со дня основания.

Подать заявку можно уже через месяц – 22 сентября. Заявки от претендентов будут приниматься до 3 ноября. Об этом сообщил председатель комитета премии и руководитель театра Франко Евгений Нищук в эфире Украинского радио.

Он напомнил, что в премии следующего года количество номинаций увеличилось до 13.

Сейчас смотрят

Шевченковская премия 2026 – детали о новых номинациях

Нищук пояснил, что отделение от визуального искусства позволит отмечать авторов, которые уже становились лауреатами премии.

Номинация Концертно-исполнительское искусство даст возможность премировать не только авторов, но и исполнителей музыкальных произведений.

В номинации Дизайн будут рассматриваться работы в двух направлениях: графический дизайн и дизайн культурно-художественных и публичных пространств.

Также уточнено, что в категории Кураторство будут отмечать организаторов не только выставочных проектов, но и более широких культурных инициатив, в частности фестивалей.

Как подать заявку на Шевченковскую премию 2026

Выдвигать кандидатов могут только учреждения, в уставе которых предусмотрена культурная деятельность: творческие объединения, издательства, общественные организации.

При этом одно учреждение имеет право подать только одного кандидата в каждой номинации.

Напомним, что Шевченковская премия – это главная государственная награда в сфере культуры и искусства, учрежденная в 1961 году. Ее присуждают за выдающиеся произведения литературы, искусства, публицистики и журналистики, утверждающие гуманистические идеалы и обогащающие национальное сознание.

Награду можно получить только один раз в жизни, а окончательное решение принимает президент Украины по представлению комитета.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.