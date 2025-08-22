Укр Рус
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Оголошено дати прийому заявок на Шевченківську премію 2026

Головне
  • Коли і як можна подати заявку на Шевченківську премію 2026.
  • Деталі про нові номінації, які з’явилися у ювілейному конкурсі.
  • Хто має право висувати кандидатів і які є обмеження.
Шевченківська премія
Фото: УНІАН

Стали відомі терміни прийому заявок на Національну премію України імені Тараса Шевченка 2026. До слова, вона буде ювілейною, адже відзначатиме 65-річчя заснування.

Податися можна вже за місяць – 22 вересня. Заявки від претендентів прийматимуть до 3 листопада. Про це повідомив голова комітету премії та керівник театру Франка Євген Нищук в ефірі Українського радіо.

Він нагадав, що в премії наступного року кількість номінацій зросла до 13.

Зараз дивляться

Шевченківська премія 2026 – деталі про нові номінації

Нищук пояснив, що відокремлення від візуального мистецтва, допоможе відзначати авторів,  які вже ставали лауреатами премії.

Номінація ж Концертно-виконавське мистецтво дасть можливість преміювати не лише авторів, а й виконавців музичних творів.

У номінації Дизайн розглядатимуть роботи у двох напрямках: графічний дизайн та дизайн культурно-мистецьких і публічних просторів.

Також уточнено, що в категорії Кураторство відзначатимуть організаторів не лише виставкових проєктів, а й ширших культурних ініціатив, зокрема фестивалів.

Як податися на Шевченківську премію 2026

Висувати кандидатів можуть лише інституції, у статуті яких передбачена культурна діяльність: творчі об’єднання, видавництва, громадські організації.

При цьому одна інституція має право подати лише одного кандидата в кожній номінації.

Нагадаємо, що Шевченківська премія – це головна державна нагорода у сфері культури й мистецтва, заснована у 1961 році. Її присуджують за найвидатніші твори літератури, мистецтва, публіцистики та журналістики, що утверджують гуманістичні ідеали та збагачують національну свідомість.

Нагороду можна отримати лише один раз у житті, а остаточне рішення ухвалює президент України за поданням комітету.

