Что нужно студенту на 1 курс: от канцелярии до техники
Приближается 1 сентября – день, когда тысячи студентов сядут за парты и начнут новый учебный год. Но подготовка студента к 1 курсу начинается значительно раньше. Поэтому нужно позаботиться о необходимых вещах и канцелярии.
Что нужно купить студенту 1 курса для учебы, читайте в нашем материале.
Что нужно студенту 1 курса: перечень необходимого
Что нужно студенту на 1 курс, во многом зависит от того, какую специальность он выбрал. Например, будущий филолог не сможет обойтись без словаря (бумажного или электронного), тогда как студент-инженер обязательно будет иметь под рукой сборники формул и различные линейки.
Однако существует и универсальный набор вещей, без которых не обойдется ни один первокурсник – независимо от направления обучения.
Канцелярия
Тетради (оптимально на 48 листов), несколько ручек, маркеры или фломастеры разных цветов, блокноты – это основной арсенал студента. Слишком много канцелярии брать не нужно. Вполне достаточно 2–3 ручек и нескольких маркеров для выделения важных моментов в конспектах.
Наиболее удобными для записей оказываются тетради в клетку, ведь в университете приходится писать быстро и много, с использованием многочисленных пометок. Иногда удобными могут быть и блокноты или чистые листы.
Удобная сумка или рюкзак
Хотя некоторые стремятся заменить рюкзак модной сумочкой, стоит помнить о практичности.
В идеале сумка или рюкзак должны вмещать:
- тетради формата А4, папку,
- несколько мелких вещей,
- телефон,
- кошелек,
- иногда ноутбук,
- бутылку воды.
Эргономичность в этом случае важнее стиля.
Техника
Современному студенту практически невозможно обойтись без компьютера. Если в школе хватало планшета или родительского ПК, то в университете пригодится собственный ноутбук или нетбук.
Он нужен для работы с текстовыми редакторами, создания презентаций, поиска информации и изучения специализированных программ. Полезным будет и многофункциональное устройство (принтер-сканер-копировальщик) – это поможет сэкономить значительные средства на распечатках и ксероксах в течение нескольких лет обучения.
Настольная лампа
Без нее трудно представить студенческую жизнь. Ведь впереди немало бессонных ночей, и не только из-за развлечений, но и из-за подготовки к экзаменам, написания курсовых или дипломных работ. Поэтому качественное освещение – обязательное условие продуктивной работы.
Дневник
Обычный блокнот или планер поможет упорядочить учебный процесс. В нем можно вести расписание занятий, отмечать дедлайны, делать заметки о книгах или материалах, которые нужно найти. Это гораздо удобнее, чем хаотично записывать все на отдельных листочках.
Что нужно студенту на 1 курс: перечень дополнительных вещей
Для местных студентов:
- проездной билет для экономии на транспорте,
- электронная книга для чтения в дороге,
- флешка,
- абонемент в библиотеку.
Для приезжих, кроме проездного, понадобится базовый набор для общежития – кухонная посуда, кастрюли, постельное белье, сезонная одежда и другие бытовые мелочи.
Дополнительные вещи, в зависимости от специальности:
- Медики – халат, удобная обувь, иногда шапочка.
- Химики – лабораторный халат, защитные аксессуары.
- Филологи и переводчики – словари, в том числе электронные.
- Дизайнеры – доступ к специализированным программам и графическим материалам.