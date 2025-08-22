Что нужно студенту на 1 курс: от канцелярии до техники

Приближается 1 сентября – день, когда тысячи студентов сядут за парты и начнут новый учебный год. Но подготовка студента к 1 курсу начинается значительно раньше. Поэтому нужно позаботиться о необходимых вещах и канцелярии.

Что нужно купить студенту 1 курса для учебы, читайте в нашем материале.

Что нужно студенту 1 курса: перечень необходимого

Что нужно студенту на 1 курс, во многом зависит от того, какую специальность он выбрал. Например, будущий филолог не сможет обойтись без словаря (бумажного или электронного), тогда как студент-инженер обязательно будет иметь под рукой сборники формул и различные линейки.

Однако существует и универсальный набор вещей, без которых не обойдется ни один первокурсник – независимо от направления обучения.

Канцелярия

Тетради (оптимально на 48 листов), несколько ручек, маркеры или фломастеры разных цветов, блокноты – это основной арсенал студента. Слишком много канцелярии брать не нужно. Вполне достаточно 2–3 ручек и нескольких маркеров для выделения важных моментов в конспектах.

Наиболее удобными для записей оказываются тетради в клетку, ведь в университете приходится писать быстро и много, с использованием многочисленных пометок. Иногда удобными могут быть и блокноты или чистые листы.

Удобная сумка или рюкзак

Хотя некоторые стремятся заменить рюкзак модной сумочкой, стоит помнить о практичности.

В идеале сумка или рюкзак должны вмещать:

тетради формата А4, папку,

несколько мелких вещей,

телефон,

кошелек,

иногда ноутбук,

бутылку воды.

Эргономичность в этом случае важнее стиля.

Техника

Современному студенту практически невозможно обойтись без компьютера. Если в школе хватало планшета или родительского ПК, то в университете пригодится собственный ноутбук или нетбук.

Он нужен для работы с текстовыми редакторами, создания презентаций, поиска информации и изучения специализированных программ. Полезным будет и многофункциональное устройство (принтер-сканер-копировальщик) – это поможет сэкономить значительные средства на распечатках и ксероксах в течение нескольких лет обучения.

Настольная лампа

Без нее трудно представить студенческую жизнь. Ведь впереди немало бессонных ночей, и не только из-за развлечений, но и из-за подготовки к экзаменам, написания курсовых или дипломных работ. Поэтому качественное освещение – обязательное условие продуктивной работы.

Дневник

Обычный блокнот или планер поможет упорядочить учебный процесс. В нем можно вести расписание занятий, отмечать дедлайны, делать заметки о книгах или материалах, которые нужно найти. Это гораздо удобнее, чем хаотично записывать все на отдельных листочках.

Что нужно студенту на 1 курс: перечень дополнительных вещей

Для местных студентов:

проездной билет для экономии на транспорте,

электронная книга для чтения в дороге,

флешка,

абонемент в библиотеку.

Для приезжих, кроме проездного, понадобится базовый набор для общежития – кухонная посуда, кастрюли, постельное белье, сезонная одежда и другие бытовые мелочи.

Дополнительные вещи, в зависимости от специальности:

Медики – халат, удобная обувь, иногда шапочка.

Химики – лабораторный халат, защитные аксессуары.

Филологи и переводчики – словари, в том числе электронные.

Дизайнеры – доступ к специализированным программам и графическим материалам.

