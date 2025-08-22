Що потрібно студенту на 1 курс: від канцелярії до техніки
Наближається 1 вересня – день, коли тисячі студентів сядуть за парти та розпочнуть новий навчальний рік. Але підготовка студента до 1 курсу починається значно раніше. Тож потрібно подбати про необхідні речі та канцелярію.
Що потрібно купити студенту 1 курсу для навчання, читайте в нашому матеріалі.
Що потрібно студенту 1 курсу: перелік необхідного
Що потрібно студенту на 1 курс, значною мірою залежить від того, яку спеціальність він обрав. Наприклад, майбутній філолог не зможе обійтися без словника (паперового чи електронного), тоді як студент-інженер обов’язково матиме під рукою збірники формул та різноманітні лінійки.
Однак існує й універсальний набір речей, без яких не обійдеться жоден першокурсник – незалежно від напрямку навчання.
Канцелярія
Зошити (оптимально на 48 аркушів), кілька ручок, маркери або фломастери різних кольорів, блокноти – це основний арсенал студента. Занадто багато канцелярії брати не потрібно. Цілком достатньо 2–3 ручок і кількох маркерів для виділення важливих моментів у конспектах.
Найзручнішими для записів виявляються зошити в клітинку, адже в університеті доводиться писати швидко й багато, із використанням численних позначок. Подекуди зручними можуть бути й блокноти або чисті аркуші.
Зручна сумка або рюкзак
Хоча дехто прагне замінити рюкзак на модну сумочку, варто пам’ятати про практичність.
В ідеалі сумка чи рюкзак мають вміщати:
- зошити формату А4, папку,
- кілька дрібних речей,
- телефон,
- гаманець,
- інколи ноутбук,
- пляшку води.
Ергономічність у цьому випадку важливіша за стиль.
Техніка
Сучасному студентові майже неможливо обійтися без комп’ютера. Якщо в школі вистачало планшета чи батьківського ПК, то в університеті стане у пригоді власний ноутбук або нетбук.
Він потрібен для роботи з текстовими редакторами, створення презентацій, пошуку інформації та вивчення спеціалізованих програм. Корисним буде й багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копіювальник) – це допоможе зекономити значні кошти на роздруківках та ксероксах протягом кількох років навчання.
Настільна лампа
Без неї важко уявити студентське життя. Адже попереду чимало безсонних ночей, і не лише через розваги, а й через підготовку до іспитів, написання курсових чи дипломних робіт. Тому якісне освітлення – обов’язкова умова продуктивної роботи.
Щоденник
Звичайний блокнот або планер допоможе впорядкувати навчальний процес. У ньому можна вести розклад занять, відмічати дедлайни, робити нотатки про книги чи матеріали, які потрібно знайти. Це набагато зручніше, ніж хаотично записувати все на окремих листочках.
Що потрібно студенту на 1 курс: перелік додаткових речей
Для місцевих студентів:
- проїзний квиток для економії на транспорті,
- електронна книга для читання в дорозі,
- флешка,
- абонемент до бібліотеки.
Для приїжджих, окрім проїзного, знадобиться базовий набір для гуртожитку – кухонний посуд, каструлі, постільна білизна, сезонний одяг та інші побутові дрібниці.
Додаткові речі, залежно від спеціальності:
- Медики – халат, зручне взуття, іноді шапочка.
- Хіміки – лабораторний халат, захисні аксесуари.
- Філологи та перекладачі – словники, у тому числі електронні.
- Дизайнери – доступ до спеціалізованих програм та графічних матеріалів.