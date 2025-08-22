Що потрібно студенту на 1 курс: від канцелярії до техніки

Наближається 1 вересня – день, коли тисячі студентів сядуть за парти та розпочнуть новий навчальний рік. Але підготовка студента до 1 курсу починається значно раніше. Тож потрібно подбати про необхідні речі та канцелярію.

Що потрібно купити студенту 1 курсу для навчання, читайте в нашому матеріалі.

Що потрібно студенту 1 курсу: перелік необхідного

Що потрібно студенту на 1 курс, значною мірою залежить від того, яку спеціальність він обрав. Наприклад, майбутній філолог не зможе обійтися без словника (паперового чи електронного), тоді як студент-інженер обов’язково матиме під рукою збірники формул та різноманітні лінійки.

Однак існує й універсальний набір речей, без яких не обійдеться жоден першокурсник – незалежно від напрямку навчання.

Канцелярія

Зошити (оптимально на 48 аркушів), кілька ручок, маркери або фломастери різних кольорів, блокноти – це основний арсенал студента. Занадто багато канцелярії брати не потрібно. Цілком достатньо 2–3 ручок і кількох маркерів для виділення важливих моментів у конспектах.

Найзручнішими для записів виявляються зошити в клітинку, адже в університеті доводиться писати швидко й багато, із використанням численних позначок. Подекуди зручними можуть бути й блокноти або чисті аркуші.

Зручна сумка або рюкзак

Хоча дехто прагне замінити рюкзак на модну сумочку, варто пам’ятати про практичність.

В ідеалі сумка чи рюкзак мають вміщати:

зошити формату А4, папку,

кілька дрібних речей,

телефон,

гаманець,

інколи ноутбук,

пляшку води.

Ергономічність у цьому випадку важливіша за стиль.

Техніка

Сучасному студентові майже неможливо обійтися без комп’ютера. Якщо в школі вистачало планшета чи батьківського ПК, то в університеті стане у пригоді власний ноутбук або нетбук.

Він потрібен для роботи з текстовими редакторами, створення презентацій, пошуку інформації та вивчення спеціалізованих програм. Корисним буде й багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копіювальник) – це допоможе зекономити значні кошти на роздруківках та ксероксах протягом кількох років навчання.

Настільна лампа

Без неї важко уявити студентське життя. Адже попереду чимало безсонних ночей, і не лише через розваги, а й через підготовку до іспитів, написання курсових чи дипломних робіт. Тому якісне освітлення – обов’язкова умова продуктивної роботи.

Щоденник

Звичайний блокнот або планер допоможе впорядкувати навчальний процес. У ньому можна вести розклад занять, відмічати дедлайни, робити нотатки про книги чи матеріали, які потрібно знайти. Це набагато зручніше, ніж хаотично записувати все на окремих листочках.

Що потрібно студенту на 1 курс: перелік додаткових речей

Для місцевих студентів:

проїзний квиток для економії на транспорті,

електронна книга для читання в дорозі,

флешка,

абонемент до бібліотеки.

Для приїжджих, окрім проїзного, знадобиться базовий набір для гуртожитку – кухонний посуд, каструлі, постільна білизна, сезонний одяг та інші побутові дрібниці.

Додаткові речі, залежно від спеціальності:

Медики – халат, зручне взуття, іноді шапочка.

Хіміки – лабораторний халат, захисні аксесуари.

Філологи та перекладачі – словники, у тому числі електронні.

Дизайнери – доступ до спеціалізованих програм та графічних матеріалів.

