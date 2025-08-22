Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году
Ежегодно цены на школьную форму, канцтовары и печатные тетради растут, а родителям приходится планировать бюджет заранее.
В 2025 году подорожали ткани, печать и логистика, поэтому даже базовый набор может стоить дороже, чем в прошлом году.
Основные расходы на подготовку к школе в 2025 году
Школьная форма и обувь
Сравним цены на школьную одежду, актуальные для популярных онлайн-магазинов.
Начнем с Rozetka
Возможные комплекты для девочек:
- жакет и брюки — от 999 до 1299 грн;
- жилет и брюки — от 799 до 899 грн;
- жакет и юбка — 719 грн;
- школьное платье — от 399 до 1490 грн
- кроссовки и кеды — от 979 до 1899 грн;
- балетки — от 499 до 699 грн;
- туфли — от 999 до 1690 грн.
Возможные комплекты для мальчиков:
- рубашка — от 449 до 839 грн;
- брюки — от 275 до 1129 грн;
- свитер — от 289 до 1882 грн;
- кроссовки — от 1699 до 2490 грн;
- туфли — от 750 до 1599 грн.
Что можно найти на Prom
Для девочек:
- школьный сарафан — от 320 до 1045 грн;
- вышиванка — от 1350 до 1550 грн;
- блуза — от 350 грн до 550 грн;
- жакет/пиджак — от 350 до 580 грн;
- туфли/лоферы — от 475 до 1080 грн;
- кроссовки/кеды — от 320 до 1560 грн.
Для мальчиков:
- рубашка — от 290 до 445 грн;
- костюмные брюки — от 50 до 500 грн;
- пиджак — от 350 до 1600 грн;
- классический костюм — от 920 до 2500 грн;
- джемпер — от 450 грн;
- туфли/мокасины — от 450 до 1800 грн;
- кеды/кроссовки — от 350 до 1799 грн.
В специализированных интернет-магазинах детской одежды и обуви (Antoshka, Kasta, KidButik и других) средняя стоимость комплекта для девочек (блуза/рубашка, пиджак, брюки/юбка) составляет 3300–3500 грн, для мальчиков (рубашка, пиджак, брюки, галстук) — 3100–3400 грн.
Средняя цена на школьную форму (без обуви) на рынках Украины варьируется в пределах 2000 — 3500 грн.
Канцелярия и тетради
Расходы на канцтовары, в частности тетради, зависят от класса и потребностей ученика. В среднем:
- для учеников 1–4 классов нужно 20–30 тетрадей (12 листов для письма и 18–24 листа для математики);
- для учеников 5–9 классов — 35–45 тетрадей (из них 5–7 тетрадей по 48–96 листов для основных предметов, остальные — 18–24 листа);
- для учеников 10–11 классов — 30–40 тетрадей (больше тетрадей большого объема — 60–96 листов).
Цена зависит и от состава набора:
- Минимальный набор (тетради (20–25 штук по 12–24 листа), простые и цветные карандаши, ручки (4–5 штук), линейка, ластик, стругачка, простой пенал, альбом для рисования, недорогие краски/кисти, папка для тетрадей) обойдется вам в 450-650 грн.
- Средний набор (добавляется дневник, акварель/гуашь среднего уровня, ручки гелевые и шариковые (8–10 штук), тетради (30–40 штук, часть по 48 листов для старших классов) будет стоить 900–1400 грн.
- Премиум-набор (для максимального комфорта, качественные принадлежности) — 1800–2800 грн.
Если нужен минимальный бюджет и не важен бренд — дешевле всего покупать канцелярию на рынке.
Рюкзак и пенал
Минимальная стоимость пеналов — от 150 грн, а рюкзаков — 650–700 грн. Однако самые дешевые вещи не всегда выгодны, ведь они имеют низкое качество и износостойкость. Поэтому в течение года придется докупать им замену.
Оптимальный бюджет для качественных и надежных вещей:
- пенал — 400–700 грн;
- портфель — 1800–3000 грн.
Что касается рюкзака, стоит учесть наличие ортопедической спинки, усиленного, прочного дна, водонепроницаемой ткани.
Лучше выбирать рюкзак с гарантией (минимум один год) и ортопедической конструкцией — это влияет на здоровье спины ребенка и служит дольше.
Учебники, рабочие тетради, дополнительные материалы
Школа обеспечивает учеников самым необходимым — комплектом учебников и иногда рабочих тетрадей с печатной основой.
Однако родителям часто приходится покупать рабочие тетради по разным предметам, а нередко и учебники, если школа имеет углубленную программу.
Поэтому родители могут докупать такие материалы:
- атласы — 110–240 грн;
- контурные карты — 60–80 грн;
- рабочие тетради с печатной основой:
- английский язык: 120–250 грн (Oxford, Pearson, Macmillan — дороже)
- биология, химия, физика: 80–180 грн
- математика (алгебра, геометрия), украинский язык и литература: 100–190 грн
Некоторые учителя работают по авторским программам, которые требуют отдельных рабочих тетрадей определенных издательств.
Дополнительные расходы, о которых часто забывают
Кружки, репетиторы
Средняя стоимость занятия с репетитором в Украине составляет около 300 грн. Конкретная цена зависит от предмета, опыта педагога, уровня преподавания, формата — онлайн или офлайн (и города в этом случае).
Так, по статистике репетиторского сервиса BUKI, час онлайн-занятия по английскому языку в среднем стоит 326 грн, по математике — 283 грн, по физике — 320 грн, по украинскому языку — 274 грн.
Общая смета — сколько реально потратить в 2025 году
Рассмотрим на примере трех бюджетов для разных возможностей:
- Минимальный (эконом): сюда входит школьная форма, спортивная форма, две пары обуви, рюкзак, базовый набор канцтоваров и тетрадей — от 5500 грн.
- Средний: предыдущий набор (хорошего качества), расширенный пакет канцтоваров и тетрадей, дополнительные материалы, репетиторы/кружки — от 8 000 до 15 000 грн.
- Максимальный (для частной школы): кроме стандартных расходов, сюда входит оплата услуг школы, дополнительных занятий, оснащения (например, музыкальный инструмент для занятий музыкой и другое) — от 20 000 грн и выше.
Итак, средняя стоимость качественного набора в школу по Украине составляет примерно 11 000 грн.
Вывод
Родители уже в начале лета могут рассчитать ориентировочный бюджет расходов, опираясь на:
- цены на одежду, обувь, канцелярию, печатные тетради;
- стоимость кружков, дополнительных занятий и репетиторов;
- возможность получения государственной помощи (например, Пакунок школяра для первоклассников)
Сравнивайте цены в офлайн- и онлайн-магазинах, на рынках и в супермаркетах.