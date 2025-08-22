Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году

Ежегодно цены на школьную форму, канцтовары и печатные тетради растут, а родителям приходится планировать бюджет заранее.

В 2025 году подорожали ткани, печать и логистика, поэтому даже базовый набор может стоить дороже, чем в прошлом году.

Основные расходы на подготовку к школе в 2025 году

Школьная форма и обувь

Сравним цены на школьную одежду, актуальные для популярных онлайн-магазинов.

Сейчас смотрят

Начнем с Rozetka

Возможные комплекты для девочек:

жакет и брюки — от 999 до 1299 грн;

жилет и брюки — от 799 до 899 грн;

жакет и юбка — 719 грн;

школьное платье — от 399 до 1490 грн

кроссовки и кеды — от 979 до 1899 грн;

балетки — от 499 до 699 грн;

туфли — от 999 до 1690 грн.

Возможные комплекты для мальчиков:

рубашка — от 449 до 839 грн;

брюки — от 275 до 1129 грн;

свитер — от 289 до 1882 грн;

кроссовки — от 1699 до 2490 грн;

туфли — от 750 до 1599 грн.

Что можно найти на Prom

Для девочек:

школьный сарафан — от 320 до 1045 грн;

вышиванка — от 1350 до 1550 грн;

блуза — от 350 грн до 550 грн;

жакет/пиджак — от 350 до 580 грн;

туфли/лоферы — от 475 до 1080 грн;

кроссовки/кеды — от 320 до 1560 грн.

Для мальчиков:

рубашка — от 290 до 445 грн;

костюмные брюки — от 50 до 500 грн;

пиджак — от 350 до 1600 грн;

классический костюм — от 920 до 2500 грн;

джемпер — от 450 грн;

туфли/мокасины — от 450 до 1800 грн;

кеды/кроссовки — от 350 до 1799 грн.

В специализированных интернет-магазинах детской одежды и обуви (Antoshka, Kasta, KidButik и других) средняя стоимость комплекта для девочек (блуза/рубашка, пиджак, брюки/юбка) составляет 3300–3500 грн, для мальчиков (рубашка, пиджак, брюки, галстук) — 3100–3400 грн.

Средняя цена на школьную форму (без обуви) на рынках Украины варьируется в пределах 2000 — 3500 грн.

Канцелярия и тетради

Расходы на канцтовары, в частности тетради, зависят от класса и потребностей ученика. В среднем:

для учеников 1–4 классов нужно 20–30 тетрадей (12 листов для письма и 18–24 листа для математики);

для учеников 5–9 классов — 35–45 тетрадей (из них 5–7 тетрадей по 48–96 листов для основных предметов, остальные — 18–24 листа);

для учеников 10–11 классов — 30–40 тетрадей (больше тетрадей большого объема — 60–96 листов).

Цена зависит и от состава набора:

Минимальный набор (тетради (20–25 штук по 12–24 листа), простые и цветные карандаши, ручки (4–5 штук), линейка, ластик, стругачка, простой пенал, альбом для рисования, недорогие краски/кисти, папка для тетрадей) обойдется вам в 450-650 грн.

(тетради (20–25 штук по 12–24 листа), простые и цветные карандаши, ручки (4–5 штук), линейка, ластик, стругачка, простой пенал, альбом для рисования, недорогие краски/кисти, папка для тетрадей) обойдется вам в 450-650 грн. Средний набор (добавляется дневник, акварель/гуашь среднего уровня, ручки гелевые и шариковые (8–10 штук), тетради (30–40 штук, часть по 48 листов для старших классов) будет стоить 900–1400 грн.

(добавляется дневник, акварель/гуашь среднего уровня, ручки гелевые и шариковые (8–10 штук), тетради (30–40 штук, часть по 48 листов для старших классов) будет стоить 900–1400 грн. Премиум-набор (для максимального комфорта, качественные принадлежности) — 1800–2800 грн.

Если нужен минимальный бюджет и не важен бренд — дешевле всего покупать канцелярию на рынке.

Рюкзак и пенал

Минимальная стоимость пеналов — от 150 грн, а рюкзаков — 650–700 грн. Однако самые дешевые вещи не всегда выгодны, ведь они имеют низкое качество и износостойкость. Поэтому в течение года придется докупать им замену.

Оптимальный бюджет для качественных и надежных вещей:

пенал — 400–700 грн;

портфель — 1800–3000 грн.

Что касается рюкзака, стоит учесть наличие ортопедической спинки, усиленного, прочного дна, водонепроницаемой ткани.

Лучше выбирать рюкзак с гарантией (минимум один год) и ортопедической конструкцией — это влияет на здоровье спины ребенка и служит дольше.

Учебники, рабочие тетради, дополнительные материалы

Школа обеспечивает учеников самым необходимым — комплектом учебников и иногда рабочих тетрадей с печатной основой.

Однако родителям часто приходится покупать рабочие тетради по разным предметам, а нередко и учебники, если школа имеет углубленную программу.

Поэтому родители могут докупать такие материалы:

атласы — 110–240 грн; контурные карты — 60–80 грн; рабочие тетради с печатной основой:

английский язык: 120–250 грн (Oxford, Pearson, Macmillan — дороже)

биология, химия, физика: 80–180 грн

математика (алгебра, геометрия), украинский язык и литература: 100–190 грн

Некоторые учителя работают по авторским программам, которые требуют отдельных рабочих тетрадей определенных издательств.

Дополнительные расходы, о которых часто забывают

Кружки, репетиторы

Средняя стоимость занятия с репетитором в Украине составляет около 300 грн. Конкретная цена зависит от предмета, опыта педагога, уровня преподавания, формата — онлайн или офлайн (и города в этом случае).

Так, по статистике репетиторского сервиса BUKI, час онлайн-занятия по английскому языку в среднем стоит 326 грн, по математике — 283 грн, по физике — 320 грн, по украинскому языку — 274 грн.

Общая смета — сколько реально потратить в 2025 году

Рассмотрим на примере трех бюджетов для разных возможностей:

Минимальный (эконом): сюда входит школьная форма, спортивная форма, две пары обуви, рюкзак, базовый набор канцтоваров и тетрадей — от 5500 грн.

сюда входит школьная форма, спортивная форма, две пары обуви, рюкзак, базовый набор канцтоваров и тетрадей — от 5500 грн. Средний: предыдущий набор (хорошего качества), расширенный пакет канцтоваров и тетрадей, дополнительные материалы, репетиторы/кружки — от 8 000 до 15 000 грн.

предыдущий набор (хорошего качества), расширенный пакет канцтоваров и тетрадей, дополнительные материалы, репетиторы/кружки — от 8 000 до 15 000 грн. Максимальный (для частной школы): кроме стандартных расходов, сюда входит оплата услуг школы, дополнительных занятий, оснащения (например, музыкальный инструмент для занятий музыкой и другое) — от 20 000 грн и выше.

Итак, средняя стоимость качественного набора в школу по Украине составляет примерно 11 000 грн.

Вывод

Родители уже в начале лета могут рассчитать ориентировочный бюджет расходов, опираясь на:

цены на одежду, обувь, канцелярию, печатные тетради;

стоимость кружков, дополнительных занятий и репетиторов;

возможность получения государственной помощи (например, Пакунок школяра для первоклассников)

Сравнивайте цены в офлайн- и онлайн-магазинах, на рынках и в супермаркетах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.