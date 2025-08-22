Скільки коштує зібрати дитину в школу в 2025 році

Щороку ціни на шкільну форму, канцтовари та друковані зошити зростають, а батькам доводиться планувати бюджет заздалегідь.

У 2025 році здорожчали тканини, друк та логістика, тому навіть базовий набір може коштувати дорожче, ніж торік.

Основні витрати на підготовку до школи у 2025 році

Шкільна форма та взуття

Порівняємо ціни на шкільний одяг, актуальні для популярних онлайн-магазинів.

Зараз дивляться

Почнемо з Rozetka

Можливі комплекти для дівчат:

жакет та штани — від 999 до 1 299 грн;

жилет та штани — 799 до 899 грн;

жакет та спідниця — 719 грн;

шкільна сукня — від 399 до 1 490 грн

кросівки та кеди — від 979 до 1 899 грн;

балетки — від 499 до 699 грн;

туфлі — від 999 до 1 690 грн.

Можливі комплекти для хлопців:

сорочка — від 449 до 839 грн;

штани — від 275 до 1 129 грн;

светр — від 289 до 1 882 грн;

кросівки — від 1 699 до 2 490 грн;

туфлі — від 750 до 1 599 грн.

Що можна знайти на Prom

Для дівчат:

шкільний сарафан — від 320 до 1 045 грн;

вишиванка — від 1 350 до 1 550 грн;

блуза — від 350 грн до 550 грн;

жакет/піджак — від 350 до 580 грн;

туфлі/лофери — від 475 до 1 080 грн;

кросівки/кеди — від 320 до 1 560 грн.

Для хлопців:

сорочка — від 290 до 445 грн;

костюмні штани — від 50 до 500 грн;

піджак — від 350 до 1 600 грн;

класичний костюм — від 920 до 2 500 грн;

джемпер — від 450 грн;

туфлі/мокасини — від 450 до 1 800 грн;

кеди/кросівки — від 350 до 1 799 грн.

У спеціалізованих інтернет-магазинах дитячого одягу та взуття (Antoshka, Kasta, KidButik та інших) середня вартість комплекту для дівчат (блуза/сорочка, піджак, штани/спідниця) становить 3 300–3 500 грн, для хлопців (сорочка, піджак, штани, краватка) — 3 100–3 400 грн.

Середня ціна на шкільну форму (без взуття) на ринках України варіюється в межах 2 000—3 500 грн.

Канцелярія і зошити

Витрати на канцтовари, зокрема зошити, залежать від класу та потреб учня. В середньому:

для учнів 1–4 класів потрібно 20–30 зошитів (12 аркушів для письма та 18–24 аркуші для математики);

для учнів 5–9 класів — 35–45 зошитів (з них 5–7 зошитів по 48–96 аркушів для основних предметів, інші — 18–24 аркуші);

для учнів 10–11 класів — 30–40 зошитів (більше зошитів великого обсягу — 60–96 аркушів).

Ціна залежить і від складу набору:

Мінімальний набір (зошити (20–25 шт. по 12–24 аркуші), прості та кольорові олівці, ручки (4–5 шт.), лінійка, гумка, стругачка, простий пенал, альбом для малювання, недорогі фарби/пензлі, тека для зошитів) обійдеться вам у 450-650 грн.

(зошити (20–25 шт. по 12–24 аркуші), прості та кольорові олівці, ручки (4–5 шт.), лінійка, гумка, стругачка, простий пенал, альбом для малювання, недорогі фарби/пензлі, тека для зошитів) обійдеться вам у 450-650 грн. Середній набір (додається щоденник, акварель/гуаш середнього рівня, ручки гелеві та кулькові (8–10 шт.), зошити (30–40 шт., частина по 48 аркушів для старших класів)) буде коштувати 900–1 400 грн.

(додається щоденник, акварель/гуаш середнього рівня, ручки гелеві та кулькові (8–10 шт.), зошити (30–40 шт., частина по 48 аркушів для старших класів)) буде коштувати 900–1 400 грн. Преміумнабір (для максимального комфорту, якісне приладдя) — 1 800–2 800 грн.

Якщо потрібен мінімальний бюджет і не важливий бренд — найдешевше купувати канцелярію на ринку.

Рюкзак і пенал

Мінімальна вартість пеналів — від 150 грн, а рюкзаків — 650–700 грн. Однак найдешевші речі не завжди вигідні, адже мають низьку якість і зносостійкість. Тож протягом року доведеться докуповувати їм заміну.

Оптимальний бюджет для якісних та надійних речей:

пенал — 400–700 грн;

портфель — 1 800–3 000 грн.

Щодо рюкзака варто врахувати наявність ортопедичної спинки, посиленого, міцного низу, водонепроникної тканини.

Краще обирати рюкзак із гарантією (мінімум один рік) та ортопедичною конструкцією — вони впливають на здоров’я спини дитини і служать довше.

Підручники, робочі зошити, додаткові матеріали

Школа забезпечує учнів найбільш необхідним – комплект підручників та іноді робочих зошитів з друкованою основою.

Однак батькам часто доводиться купувати робочі зошити з різних предметів, а нерідко й підручники, якщо школа має поглиблену програму.

Отож, батьки можуть докуповувати такі матеріали:

атласи — 110–240 грн; контурні карти – 60–80 грн; робочі зошити з друкованою основою:

англійська мова: 120–250 грн (Oxford, Pearson, Macmillan — дорожчі);

біологія, хімія, фізика: 80–180 грн;

математика (алгебра, геометрія), українська мова та література: 100–190 грн.

Деякі вчителі працюють за авторськими програмами, які вимагають окремих робочих зошитів певних видавництв.

Додаткові витрати, про які часто забувають

Гуртки, репетитори

Середня вартість заняття з репетитором в Україні становить близько 300 грн. Конкретна ціна залежить від предмета, досвіду педагога, рівня викладання, формату — онлайн чи офлайн (і міста у цьому випадку).

Так, за статистикою репетиторського сервісу BUKI, година онлайн-заняття з англійської мови в середньому вартує 326 грн, з математики — 283 грн, з фізики — 320 грн, з української мови — 274 грн.

Загальний кошторис — скільки реально витратити у 2025 році

Розглянемо на прикладі трьох бюджетів для різних можливостей:

Мінімальний (економ): сюди входить шкільна форма, спортивна форма, дві пари взуття, рюкзак, базовий набір канцтоварів і зошитів — від 5 500 грн.

сюди входить шкільна форма, спортивна форма, дві пари взуття, рюкзак, базовий набір канцтоварів і зошитів — від 5 500 грн. Середній: попередній набір (хорошої якості), розширений пакет канцтоварів і зошитів, додаткові матеріали, репетитори/гуртки — від 8 000 до 15 000 грн.

попередній набір (хорошої якості), розширений пакет канцтоварів і зошитів, додаткові матеріали, репетитори/гуртки — від 8 000 до 15 000 грн. Максимальний (для приватної школи): крім стандартних витрат, сюди входить оплата послуг школи, додаткових занять, оснащення (наприклад, музичний інструмент для занять музикою тощо) — від 20 000 грн і вище.

Отже, середня вартість якісного набору до школи в Україні становить приблизно 11 000 грн.

Висновок

Батьки вже на початку літа можуть розрахувати орієнтовний бюджет витрат, опираючись на:

ціни на одяг, взуття, канцелярію, друковані зошити;

вартість гуртків, додаткових занять і репетиторів;

можливість отримання державної допомоги (наприклад, Пакунок школяра для першокласників).

Порівнюйте ціни в офлайн- і онлайн-магазинах, на ринках і в супермаркетах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.