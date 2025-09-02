Государственную программу Пакунок школяра вскоре расширят: она будет охватывать не только канцтовары, детскую одежду и обувь, но и книги.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

Пакунок школяра: деньги можно будет потратить на книги

— Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги, и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель, — сказал Денис Улютин.

По словам министра, украинские семьи активно пользуются программой и в основном подают заявления онлайн.

Сейчас смотрят

По состоянию на 2 сентября заявления оформили почти 128 тыс. семей, из них 122 тыс. воспользовались приложением Дія.

В рамках первого этапа финансирования помощь уже получили 86 тыс. семей на общую сумму 430 млн гривен.

Это составляет около 35% средств, заложенных в Государственном бюджете. Еще 18 тыс. семей получат выплаты в ближайшее время.

В то же время зафиксировано более 3 тыс. отказов. Причинами стали несоответствие условиям программы или ошибки в поданных данных.

— Родителям не стоит волноваться — они смогут повторно подать заявление и получить помощь. Чаще всего отказы связаны с некорректными данными в системе или, например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение. После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз, — пояснил Улютин.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.