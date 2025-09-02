Державну програму Пакунок школяра невдовзі розширять: вона охоплюватиме не тільки канцтовари, дитячий одяг та взуття, а й книжки.

Про це повідомив Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Пакунок школяра: гроші можна буде витратити на книги

– Наразі працюємо над тим, щоб допомогу можна було також використати на книги і очікуємо впровадити це протягом найближчих трьох тижнів, – сказав Денис Улютін.

За словами міністра, українські родини активно користуються програмою і здебільшого подають заяви онлайн.

Станом на 2 вересня заяви оформили майже 128 тис. родин, із них 122 тис. скористалися застосунком Дія.

У межах першого етапу фінансування допомогу вже отримали 86 тис. родин на загальну суму 430 млн гривень.

Це становить близько 35% коштів, закладених у Державному бюджеті. Ще 18 тис. родин отримають виплати найближчим часом.

Водночас зафіксовано понад 3 тис. відмов. Причинами стали невідповідність умовам програми або помилки в поданих даних.

– Батькам не варто хвилюватися – вони зможуть повторно подати заяву та отримати допомогу. Найчастіше відмови пов’язані з некоректними даними у системі або, наприклад, з’ясувалося, що дитина переведена до іншого закладу освіти. Після оновлення даних слід почекати два дні, перш ніж подати заяву ще раз, – пояснив Улютін.

