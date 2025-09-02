Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, який на замовлення ФСБ організував вибух у приміщенні поліції в Біляївці.

Агент ФСБ вчинив теракт на Одещині: що відомо

Слідство встановило, що чоловік був завербований представником розвідувального органу держави-агресора. За вказівкою куратора, він погодився виготовляти саморобні вибухові пристрої та передавати їх для ворожих терактів на території регіону.

Для цього агент зібрав у власній квартирі вибуховий пристрій, замаскувавши його під звичайний подарунок.

23 березня цього року пакунок був доправлений на таксі та занесений до приміщення районного управління поліції, після чого був дистанційно активований телефонним дзвінком з території Російської Федерації.

Внаслідок вибуху загинула одна людина, а ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Частково зруйновано адміністративну будівлю поліції, завдано матеріальних збитків державі на суму понад 220 тис. грн.

Ворожого агента затримано, обвинуваченому інкриміновано вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, незаконне виготовлення вибухових речовин та пристроїв, зберігання зброї, а також співпрацю з представниками спецслужб держави-агресора.

Наразі за клопотанням прокуратури чоловік перебуває під вартою. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало УСБУ в Одеській області.

Джерело : Офіс генпрокурора

