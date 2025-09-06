Минимум осадков и ночная прохлада: какая будет погода с 8 по 14 сентября

В Украине вторая неделя осени будет с летним характером погоды — резких изменений синоптической ситуации с 8 по 14 сентября не ожидается.

Об этом в комментарии Факты ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды на неделю

Погода в Украине в ближайшие дни будет формироваться полем высокого атмосферного давления, что обеспечит спокойную, малооблачную в большинстве регионов погоду.

— В сочетании с умеренно теплой воздушной массой у нас еще достаточно высокий температурный фон. Особенно это ощущается в дневные часы, потому что при отсутствии облаков солнце хорошо прогревает приземный слой воздуха, — говорит Наталья Птуха.

Поэтому в течение почти всей недели температура будет в пределах +21-26 °C, а в западных и южных областях до +29 °C.

Зато в ночные часы из-за антициклона и отсутствия облаков воздух интенсивно охлаждается.

— Поэтому ночи сейчас достаточно свежие, +9-14 °C. И несколько теплее в южных областях, там +12-17 °C. Перед рассветом всегда самая низкая температура, поэтому утром сейчас ощущается и на следующей неделе будет ощущаться определенная прохлада, — говорит синоптик Наталья Птуха.

В дальнейшем такой характер погоды будет сохраняться: минимум осадков, высокая температура в день.

Пожарная опасность в Украине

По словам Натальи Птухи, из-за высокой температуры пожарная опасность наблюдается по всей территории Украины.

— Поэтому в обращении с огнем нужно быть максимально внимательными, осторожными. Сейчас начинает понемногу опадать листва, которая из-за дефицита осадков быстро высыхает и может легко загореться, — отмечает Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на сутки 6 сентября

В субботу, 6 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Только на крайнем западе Украины днем местами ожидается кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +9-14 °C, днем +21-26 °C; на западе и юге страны ночью +12-17 °C, днем 24-29 °C.

Прогноз погоды на 7 сентября

В воскресенье, 7 сентября, по Украине ожидается переменная облачность, без осадков, только на крайнем западе страны местами кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье местами ожидается туман. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью +9-14 °C, днем +21-26 °C; в южной части ночью +12-17 °C, днем +24-29 °C.

Прогноз погоды на 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, только на Левобережье и крайнем западе страны днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +9-14°, днем +21-26°; в южной части ночью +12-17 °C, днем 24-29 °C.

Прогноз погоды на 9-10 сентября

В восточной части и в большинстве центральных и южных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории Украины осадки не прогнозируются.

Температура ночью будет колебаться в пределах +10-16 °C, на юге до +18 °C; днем +23-29 °C, 10 сентября на юге и востоке +20-26 °C.

Консультативный прогноз на 11-15 сентября

В течение 11-15 сентября в западных, местами и в южных, восточных и юго-восточных областях ожидается кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории без осадков.

Температура ночью +12-18 °C; днем +23-29 °C. В течение 11-12 сентября в западных областях +19-25 °C.

