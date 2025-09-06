Мінімум опадів та нічна прохолода: якою буде погода з 8 по 14 вересня

В Україні другий тиждень осені буде з літнім характер погоди – різких змін синоптичної ситуації з 8 по 14 вересня не очікується.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха.

Прогноз погоди на тиждень

Погоду в Україні найближчими днями формуватиме поле високого атмосферного тиску, що забезпечуватиме спокійну, малохмарну в більшості регіонів погоду.

– У поєднанні з помірно теплою повітряною масою ми ще маємо досить високий температурний фон. Особливо це відчувається в денні години, бо за відсутності хмар, сонце гарно прогріває приземний шар повітря, – каже Наталя Птуха.

Тому впродовж майже всього тижня температуру в межах +21-26 °C, а у західних і південних областях до +29 °C.

Натомість в нічні години внаслідок антициклону та відсутності хмар повітря інтенсивно вихолоджується.

– Тож ночі зараз досить свіжі, +9-14 градусів. І дещо тепліше у південних областях, там +12-17 °C. Перед світанком завжди найнижча температура, тому вранці зараз відчувається і на наступному тижні буде відчуватися певна прохолода, – каже синоптикиня Наталя Птуха.

Надалі такий характер погоди буде зберігатися: мінімум опадів, висока температура в день.

Пожежна небезпека в Україні

За словами Наталі Птухи, через високу температуру пожежна небезпека спостерігається по всій території України.

– Тому у поводженні з вогнем треба бути максимально уважними, обережними. Зараз починає потроху опадати листя, яке через дефіцит опадів швидко висихає і може легко загорітися, – наголошує Наталя Птуха.

Прогноз погоди в Україні на добу 6 вересня

У суботу, 6 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Лише на крайньому заході України вдень місцями очікується короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +9-14 °C, вдень +21-26 °C; на заході та півдні країни вночі +12-17 °C, вдень 24-29 °C.

Прогноз погоди на 7 вересня

У неділю, 7 вересня, по Україні очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці на Прикарпатті та Закарпатті місцями очікується туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +9-14 °C, вдень +21-26 °C; у південній частині вночі +12-17 °C, вдень +24-29 °C.

Прогноз погоди на 8 вересня

У понеділок, 8 вересня, в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на Лівобережжі та крайньому заході країни вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі +9-14 °C, вдень +21-26 °C; у південній частині вночі +12-17 °C, вдень 24-29 °C.

Прогноз погоди 9-10 вересня

У східній частині та в більшості центральних та південних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози; на решті території України опади не прогнозуються.

Температура вночі коливатиметься в межах +10-16 °C, на півдні до +18 °C; вдень +23-29 °C, 10 вересня на півдні та сході +20-26 °C.

Консультативний прогноз на 11-15 вересня

Впродовж 11-15 вересня у західних, місцями й в південних, східних та південно-східних областях очікується короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Температура вночі +12-18 °C; вдень +23-29 °C. Впродовж 11-12 вересня в західних областях +19-25 °C.

