В мобильном приложении Резерв+ в электронном военно-учетном документе у некоторых украинцев появилась отметка ВОС-999. Требуется прохождение базовой общевойсковой подготовки.

Требуется прохождение БОВП в Резерв+: что это значит

В Министерстве обороны Украины объяснили, что означает новая отметка в Резерв+ и что нужно делать в таком случае.

ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которую получают военнообязанные, не проходившие военную службу или учебные сборы.

Эта норма определена в приказе Министерства обороны №317 на основании ст. 39 закона Украины О воинской обязанности и военной службе.

В Минобороны объяснили, что таким образом государство может оценить количество людей, которым придется пройти курс общевойсковой подготовки во время мобилизации и особого периода.

В такой ситуации не нужно предпринимать никаких специальных действий, утверждают в Минобороны, ведь наличие этой военно-учетной специальности не влечет за собой штрафов или других санкций.

Как отмечается, эта информация нужна только для учета количества людей, которые в случае мобилизации должны пройти базовую общевойсковую подготовку, однако от пользователя никаких дополнительных действий не требуется.

