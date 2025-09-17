У мобільному додатку Резерв+ в електронному військово-обліковому документі у деяких українців з’явилася відмітка ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки.

Потребує проходження БЗВП в Резерв+: що означає

У Міністерстві оборони України пояснили, що означає нова відмітка у Резерв+ та що потрібно робити в такому випадку.

ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що отримують військовозобов’язані, які не проходили військову службу або навчальні збори.

Ця норма визначена в наказі Міністерства оборони №317 на підставі ст. 39 закону України Про військовий обов’язок і військову службу.

У Міноборони пояснили, що таким чином держава може оцінити кількість людей, яким доведеться пройти курс загальновійськової підготовки під час мобілізації та особливого періоду.

У такій ситуації не потрібно вживати жодних спеціальних дій, стверджують у Міноборони, адже наявність цієї військово-облікової спеціальності не тягне за собою штрафів чи інших санкцій.

Як зазначається, ця інформація потрібна лише для обліку кількості людей, які у разі мобілізації мають пройти базову загальновійськову підготовку, проте від користувача жодних додаткових дій не вимагається.

