Правозащитник, журналист и военный Александр Гатиятуллин погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Он воевал на Донецком и Сумском направлениях.

О смерти военного сообщили в общественной организации Україна без тортур, соучредителем которой он был. Коллеги уточнили, что Александр Гатиятуллин погиб 16 сентября.

– Мы склоняем головы в глубокой скорби и почтении перед подвигом Александра. Его жизнь стала примером служения людям и стране, его имя навсегда останется в истории нашей организации и в сердцах всех, кто его знал, – отметили в организации.

Журналист и правозащитник вступил в ряды Вооруженных сил Украины в марте 2022 года. Он прошел путь от командира пожарного взвода до боевого медика. Был награжден памятным знаком 43-й отдельной артиллерийской бригады, нагрудным знаком Ветеран войны и медалью Крест доблести.

Коллеги вспоминают, что даже во время коротких отпусков он находил время для правозащитной работы, проводил тренинги и помогал команде.

Прощание с Александром Гатиятуллиным состоится в мечети Ар-Рахма в Киеве в субботу, 20 сентября, в 12:00. После этого воина похоронят на Гостомельском кладбище по мусульманским традициям.

У погибшего остались жена и две дочери.

Фото: ГО Україна без тортур

