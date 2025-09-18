Правозахисник, журналіст і військовий Олександр Гатіятуллін загинув на фронті під час виконання бойового завдання. Він воював на Донецькому та Сумському напрямках.

Про смерть військового повідомили у громадській організації Україна без тортур, співзасновником якої він був. Колеги уточнили, що Олександр Гатіятуллін загинув 16 вересня.

– Ми схиляємо голови в глибокій скорботі та шані перед подвигом Олександра. Його життя стало прикладом служіння людям і країні, його ім’я назавжди залишиться в історії нашої організації та в серцях усіх, хто його знав, – зазначили в організації.

Журналіст та правозахисник долучився до лав Збройних сил України у березні 2022 року. Він пройшов шлях від командира пожежного взводу до бойового медика. Був нагороджений пам’ятним знаком 43 окремої артилерійської бригади, нагрудним знаком Ветеран війни та медаллю Хрест доблесті.

Колеги згадують, що навіть під час коротких відпусток він знаходив час для правозахисної роботи, проводив тренінги та допомагав команді.

Прощання з Олександром Гатіятулліним відбудеться у мечеті Ар-Рахма в Києві у суботу, 20 вересня, о 12:00. Після цього воїна поховають на Гостомельському кладовищі за мусульманськими традиціями.

У загиблого залишилися дружина та дві доньки.

Фото: ГО Україна без тортур

