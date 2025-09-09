На фронте погиб наш коллега Денис “Бес” Пономаренко, который работал в Starlight Media оператором.

Трагедия произошла 7 сентября в Харьковской области. Денис погиб, выполняя боевое задание.

Погиб Денис “Бес” Пономаренко — что известно

Денис работал в медиа-холдинге с 2009 по 2021 год. Он был не только оператором, но и постановщиком, присоединившись к созданию многих популярных проектов.

Среди них – Битва экстрасенсов, Х-фактор, Украина имеет талант, Танцуют все, Феномен, КУБ, Детектор лжи, Сердца троих, Крот, Следствие ведут экстрасенсы и другие.

В феврале 2022 года, с первых дней полномасштабного вторжения, Денис Пономаренко добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он возглавил минометный расчет и за время службы получил две награды.

У него остались сын и жена – Инна Зыкова, редактор проектов Супермама и Любовь на выживание.

В Starlight Media отметили, что смерть коллеги стала болезненной потерей для всей команды.

– Мы выражаем глубочайшие соболезнования нашей Инне, всем близким и друзьям воина и коллеги. Вечная память нашему защитнику, – говорится в обращении компании.

О времени и месте похорон будет сообщено отдельно. Поддержать семью можно по номеру карты: 4441111147282085.

