Україна готова брати участь у проєкті Стіна дронів, щоб відігравати активну роль у захисті Європи від російської безпілотної загрози.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль під час спільного засідання 26 вересня.

Шмигаль про участь України у проєкті Стіна дронів

Засідання відбулося за участі єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, віцепрезидентки Єврокомісії Каї Каллас, міністрів оборони Данії, Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Болгарії, а також представників НАТО.

Під час розмови вони сфокусувалися на конкретних кроках реалізації цього проєкту, ініційованого Єврокомісією.

Як розповів Шмигаль, Стіна дронів створить принципово нову оборонну екосистему в Європі, частиною якої готова бути й Україна.

– Разом із союзниками ми координуватимемо нашу протидію провокаціям Росії у небі та впроваджуватимемо найефективніші рішення, – стверджує міністр оборони України.

Українська сторона розраховує на підписання спільної з партнерами декларації уже в жовтні.

Зі свого боку вже зараз Україна готова відправляти технічні команди для підготовки груп, які стануть частиною Стіни дронів.

За словами міністра оборони, Україна – це визнаний лідер у сфері безпілотних технологій. Він стверджує, що Україна готова ділитися досвідом збиття російських дронів з ЄС, НАТО та країнами-сусідами.

Обговорили й участь наших виробників у проєкті, адже Україна має інноваційні розробки, перевірені на практиці.

Шмигаль звернув увагу, що агресор вже здійснив навмисні провокації проти Данії, Польщі та країн Балтії.

На його думку, Європейський Союз має бути готовим рішуче відповісти на таку ескалацію, а роль України тут – ключова.

Міністр оборони подякував Єврокомісії за організацію цієї розмови, а учасникам – за готовність об’єднати сили для захисту європейського континенту.

