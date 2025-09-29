Люди кричали, сходили с ума и седели: воспоминания очевидцев о событиях в Бабьем Яру
В День памяти жертв Бабьего Яра Служба безопасности Украины опубликовала воспоминания очевидцев трагедии, которая унесла тисячи жизней в 1941 году.
Теперь документы с показаниями очевидцев и фото можно посмотреть на сайте электронного архива СБУ. В частности, в одном из них можно прочитать воспоминания Дины Проничевой, которая потеряла в Бабьем Яру всю семью, но чудом смогла спастись от расстрела.
— В течение этого дня я видела страшные картины: люди на моих глазах сходили с ума, становились седыми, вокруг были крики и стоны, целый день стреляли из пулеметов. Я видела как немцы отбирали у матерей их детей и бросали вниз оврага … Нас всех повели на расстрел.
Я шла в шеренге, почти последней в группе. Нас подвели к выступлению над оврагом и начали расстреливать … Когда автоматная очередь дошла до меня, я живой бросилась в овраг. Казалось, что я лечу в какую-то вечность.
Трагедия Бабьего Яра
29-30 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр нацисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева.
Они собирали людей на специальной заставе, отбирали у них документы, драгоценности, заставляли раздеваться и выводили к краю оврага. Там их расстреливали из пулемета.
А когда в 1943 году войска отступали из Киева, то нацисты заставили заключенных Сырецкого лагеря выкапывать тела погибших и сжигать их.