29 сентября в Украине вспоминают жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру. Немецкие нацисты в период с 1941-го по 1943 год целенаправленно убили более 100 тысяч человек, в основном евреев. Поэтому Бабий Яр стал еще одним так называемым символом Холокоста.

Факты ICTV рассказывают, что произошло более 80 лет назад в Киеве и наказали ли виновных.

Что предшествовало расстрелам в Бабьем Яру?

Нацистская идеология базировалась на расовой теории, согласно которой ценность человека заключается не в его индивидуальных чертах, а в принадлежности к расовой группе. Высшей расой нацисты считали арийскую, поскольку верили, что именно она наделена правом покорять или уничтожать так называемые низшие расы, к которым принадлежали и славяне, в частности украинцы.

Евреев нацисты вообще не считали за людей и сначала хотели компактно их переселить: на территорию Польши — район Кракова, на Мадагаскар или за Уральские горы.

Вторая мировая война началась в результате сговора двух режимов — немецкого и советского. Германия вместе с союзниками оккупировала Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, а также Бессарабию с Буковиной, под властью двух режимов оказалось 75% еврейского населения Европы.

Что произошло в Бабьем Яру 29-30 сентября 1941 года?

Нацисты в Киеве лживо обвинили евреев в причастности к минированиям и взрывам на Крещатике, из-за чего погибло много солдат и офицеров вермахта. Таким образом оккупанты хотели провести показательную карательную акцию.

28 сентября 1941 года по Киеву расклеили листовки, в которых говорилось, что утром следующего дня все евреи должны с вещами прийти на угол улиц Мельникова — Доктеревской. Кто этого не сделает, того поймают и расстреляют. В конце улицы поставили ворота, через которые пропускали группами по 30-40 человек. А для расстрелов вырыли ров длиной 2,5 км и глубиной до 50 метров.

Людей заставляли раздеваться, вещи отбирали, а дальше дубинками гнали к насыпи на краю оврага. На противоположной стороне сидели пулеметчики. Выстрелы приглушали музыкой и шумом самолета, который кружил над оврагом. Тела убитых падали на дно.

Исследователи говорят, из-за того, что большинство взрослых мужчин призвали на войну, жертвами расстрелов в основном были женщины, дети, люди старшего возраста, больные.

29 сентября убили около 22 тыс. человек. На следующий день убили еще почти 12 тыс. Впрочем общее количество убитых за эти дни может быть больше, ведь нацисты не регистрировали маленьких детей.

Немецкие саперы взорвали склоны Бабьего Яра, чтобы землей засыпало тела, а советских военнопленных заставили разровнять, чтобы скрыть следы военного преступления.

Впоследствии в Бабьем Яру расстреляли еще около 20 тыс. военнопленных, среди которых были подпольщики, украинская интеллигенция, националисты, пациенты психбольницы. Расстреливали и ромов.

По подсчетам, всего в Бабьем Яру убили от 70 до 100 тыс. человек, две трети из них — евреи. Есть еще данные, что жертвами расстрелов стали около 200 тыс. человек, хотя вряд ли когда-то удастся установить точное количество погибших.

Кого из известных украинцев расстреляли в Бабьем Яру

В Бабьем Яру в 1942 году убили известную украинскую поэтессу Елену Телигу вместе с мужем Михаилом Телигой. 18 февраля 1943 года расстреляли трех футболистов киевского Динамо: Николая Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко. Всего в Бабьем Яру убили 621 украинского патриота.

Геноцид евреев по всей Украине

В оккупированной Советским Союзом Галичине, а именно во Львове, только за неделю убили 6 тысяч евреев. А в лагерях и гетто Тернополя, Дрогобыча, Борислава, Сколе, Стрыя и других городов казнили 610 тысяч евреев.

На территории Надднепрянской Украины во второй половине июля 1941 года айнзатцкоманда 5-й айнзатцгруппы С (военно-разведывательные части, созданные для уничтожения населения и военнопленных на оккупированных территориях) расстреляла почти 1,5 тыс. уманских евреев.

В августе 1941 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области расстреляли более 23,5 тысячи евреев. В мае 1944-го тех евреев, которые оставались на территории Закарпатской Украины, вывезли в концлагерь Аушвиц (Польша). Большинство из них убили в газовых камерах.

В конце декабря 1941 года возле Богдановки Одесской (ныне — Николаевской) области уничтожили более 40 тысяч евреев.

В Виннице 29 июля 1941 года нацисты расстреляли 146 евреев. В период с 5 по 20 сентября того же года айнзатцгруппа “С” и вспомогательные полицейские подразделения, по подсчетам исследователей, убили около 16 тысяч евреев. Всего в Виннице убили от 20 до 26 тысяч евреев. По данным переписи населения СССР, в 1939 году в городе проживало около 33 150 еврейского населения.

По данным Украинского института национальной памяти, жертвами Холокоста на территории Украины стали более 1 млн евреев.

Советская политика сокрытия военного преступления

Нацисты перед тем как бежать из Киева, решили скрыть свое военное преступление. В течение августа-сентября 1943 года заключенные Сырецкого лагеря выкапывали трупы, сжигали, пепел рассеивали, а твердые остатки перемалывали. Наверное поэтому мы никогда не узнаем, сколько же на самом деле людей там погибло.

Советская власть сначала хотела построить мемориал, но впоследствии от идеи отказались — место решили залить отходами производства кирпича, засыпать землей, засадить деревьями, обустроить улицы и построить дома.

Памятник жертвам Бабьего Яра поставили под давлением общественности только в 1976 году. Однако советская власть решила не упоминать, что большинство убитых были именно евреями.

Наказание за преступление геноцида

В январе 1946 года 15 членов немецкой полиции предстали перед судом в Киеве за преступления, совершенные в Бабьем Яру. Свои показания тогда дала актриса Дина Проничева, которая непосредственно видела события в Бабьем Яру:

— Каждый раз я видела новую группу мужчин и женщин, пожилых людей и детей, которых заставляли раздеваться. Всех подводили ко рву, где автоматчики их расстреливали. Потом приводили следующую группу… Я видела этот ужас собственными глазами. Хотя я стояла не близко возле ямы, до меня доносились страшные крики испуганных людей и тихие детские голоса, которые звали: Мама, мама…

Исследователям удалось установить имена 161 нациста, причастного к расстрелам в Бабьем Яру. Вот некоторые из них:

Курт Эбергард — городской комендант Киева, отдал приказ об уничтожении евреев. Покончил с собой в американском плену.

Бернгард Графгорст — возглавлял роту, которая участвовала в расстреле 402 евреев в Житомире 7 августа 1941 года. 29-30 сентября 1941 года рота расстреливала киевских евреев.

Бывший оберштурмфюрер СС Август Гефнер контролировал расстрелы в течение 29-30 сентября 1941 года.

Чех Виктор Трилл пошел на сотрудничество с нацистами. Сначала был водителем грузовика, потом ему поручили расстреливать евреев:

— Мне пришлось участвовать в большом расстреле евреев… Мне тогда пришлось стрелять около 10 минут, и за это время я лично расстрелял около 30-50 евреев. Я помню, что расстреливали мужчин и женщин всех возрастов.

Пауль Блобель — штандартенфюрер СС, командир зондеркоманды 4а, непосредственно руководил расстрелами в Бабьем Яру осенью 1941-го. Казнили через повешение в 1951 году в Германии.

Куно Каллсен — заместитель командира зондеркоманды 4а, один из руководителей расстрелов в Бабьем Яру. Получил 15 лет каторги. Умер в 2001 году в Германии.

Курт Ханс — командир части в зондеркоманде 4а. Руководил расстрельными командами. Приговорен к 11 годам заключения. Однако отбыл два года, освобожден по состоянию здоровья. Умер в 1997-м в Германии.

По данным Мемориального центра Бабий Яр, несмотря на доказательства, признания и показания некоторых нацистских солдат, совершивших те убийства, лишь немногих удалось осудить.

Источники: Український інститут національної пам’яті, Музей Вінниці, Енциклопедія Голокосту, Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.

Фото: УІНП, Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр.

