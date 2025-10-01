Несмотря на то, что прожиточный минимум в 2025 году не изменился по сравнению с 2024 годом, помощь малообеспеченным семьям с 1 октября продолжит расти.

Причиной стало то, что на обеспечение малообеспеченных семей повлиял экспериментальный проект новой социальной помощи, который был внедрен с 1 июля 2025 года.

Как именно можно рассчитать помощь малообеспеченной семье и что в целом стоит знать о финансовой помощи малообеспеченным семьям в октябре 2025 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Расчет суммы помощи для малообеспеченной семьи: инструкция

Малообеспеченная семья в Украине – не просто любая, которая считает, что может обратиться за помощью государства для поддержки семейного бюджета. Речь идет о конкретной категории – людях, чей совокупный доход не превышает прожиточный минимум.

Для того, чтобы узнать, каков прожиточный минимум для вашей семьи, необходимо его посчитать, сложив прожиточные минимумы каждого члена семьи.

Так, например, если речь идет о семье, в которой есть мать, отец и еще двое детей – один в возрасте от шести до 18 лет и еще один – до шести, тогда сумма прожиточного минимума, согласно госбюджету, будет следующей:

Мать (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + отец (прожиточный минимум для трудоспособных лиц) + ребенок в возрасте от шести до 18 лет + ребенок в возрасте до шести лет.

Расчет выглядит так:

3 028 грн + 3 028 грн + 3 196 грн + 2 563 грн = 11 815 грн.

Получается, если совокупный доход вашей семьи меньше, чем рассчитанная таким образом сумма, то помощь, на которую можно рассчитывать – разница между полученным результатом и фактическим доходом семьи.

Также 1 января этого года вступил в силу закон “О государственном бюджете Украины на 2025 год”.

Он предусматривает повышение прожиточного минимума для предоставления помощи малообеспеченной семье на 5%.

В ст. 9 этого закона отмечается, что в 2025 году уровень прожиточного минимума для назначения помощи малообеспеченным семьям в процентном соотношении к прожиточному минимуму населения достигает:

добавляется 60% от прожиточного минимума – для трудоспособных лиц (увеличился с 1 665,4 грн до 1 816,8 грн);

добавляется 145% от прожиточного минимума – для детей (до 6 лет – вырос с 3 588,2 грн до 3 716,35; с 6 до 18 лет – с 4 474,4 грн до 4 634,2 грн);

и еще 100% добавляется лицам, утратившим трудоспособность, а также – людям с инвалидностью.

На поддержку малообеспеченным семьям в целом хотели направить 19,7 млрд грн. В Минсоцполитики считают, что такие расходы смогут обеспечить самые уязвимые малообеспеченные семьи.

Базовая социальная помощь малообеспеченным семьям теперь в Дії

В сервисе государственных услуг Дія 22 сентября сообщили, что перевели получение базовой социальной помощи в приложение, чтобы упростить его получение и ускорить регистрацию.

Как объясняют в Дії, базовая социальная помощь является ежемесячной выплатой, которая объединяет сразу несколько видов государственной поддержки.

– Вместо пяти разных заявлений и походов в госучреждения теперь достаточно нескольких кликов в Дії, – обещают в сервисе.

Услуга работает для семей, которые уже получают государственную помощь малообеспеченным, одиноким матерям и отцам, имеющим помощь на детей, и семьям с временной помощью на детей, если другой из родителей не платит алименты.

Как получить базовую помощь в Дії: пошаговая инструкция

Обновите и авторизуйтесь в Дії Перейдите во вкладку Сервисы. Оттуда – кликните на Помощь от государства – Базовая социальная помощь – Получить помощь. Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы. В случае, если соглашаетесь на базовую социальную помощь и если полученная расчетная сумма, по вашему мнению, верна, нажмите на Подача заявления и выберите Дія.Карту для выплат. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи, ведь все они будут объединены в одну выплату. Подтвердите заявление через Действие.Подпись, отправьте приглашение на получение помощи всем совершеннолетним членам семьи. Когда будут собраны все подписи – заявление будет отправлено автоматически. После одобрения ждите уведомления о назначении помощи.

Таким образом, вместо подачи пяти разных заявлений и походов в госучреждения теперь будет достаточно сделать несколько кликов в Дії.

Услугу реализует Минцифры совместно с Минсоцполитики при поддержке проекта Дія, который реализуется ООН при финансировании Швеции.

В то же время украинский бизнесмен, совладелец Monobank Олег Гороховский объявил, что если выплату оформить на карту Дія.Карта mono, то к рассчитанной государством сумме Монобанк добавит еще 500 гривен.

Пока он не уточнил, как долго будет действовать бонусная выплата и будет ли она разовой или постоянной.

Подчеркнем, что с 1 октября 2025 года оформить базовую социальную помощь смогут все категории людей, соответствующие критериям Порядка – имеющие соответствующее материальное и социальное положение и нуждающиеся в государственной поддержке.

До этого, летом 2025 года, системой смогли воспользоваться только те, кто уже имел социальные выплаты, а с октября на помощь смогут податься все остальные желающие.

Отметим, что для прекращения выплат помощи необходимо будет подать соответствующее заявление, или же помощь исчезнет автоматически, если в семье изменилась сумма дохода или состав (кто-то родился или умер).

Помощь назначается сроком на шесть месяцев, и имеет возможность автоматического продления на два года.

Новая базовая соцпомощь с 1 января 2026 года: что изменится

Как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин предлагает ввести новую базовую соцпомощь с 1 января 2026 года.

Так, был одобрен проект Закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи.

Этим законопроектом предлагается трансформировать государственную социальную помощь малообеспеченным семьям в базовую социальную помощь и таким образом объединить отдельные виды государственной помощи.

– Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства, – говорится в пояснении проекта.

Предлагается, чтобы размер базовой социальной помощи определялся как разница между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи собираются определять на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70 процентов такой базовой величины – для каждого следующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь.

В то же время на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и на лиц с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100 процентов такой базовой величины.

Более подробную информацию о том, как получить помощь малообеспеченной семье, можно прочитать в материале Фактов ICTV.

