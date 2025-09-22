У застосунку Дія запустили новий сервіс – Базова соціальна допомога. Це щомісячна виплата, яка об’єднує кілька видів державної підтримки родин з низьким доходом.

Базова соціальна допомога в застосунку Дія: що відомо

Замість п’яти різних заяв і походів у держустанови тепер достатньо зробити кілька кліків у Дії. Скористатися послугою можуть українці, які отримують такі соцвиплати від держави:

допомогу малозабезпеченим сім’ям;

виплати на дітей одиноким матерям;

тимчасову допомогу дітям, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів або їхнє місце перебування невідоме.

Розмір виплати розраховується індивідуально для кожної родини залежно від її складу та доходу. Сума прив’язана до базової величини, яка визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 4 500 грн.

Як отримати Базову соціальну допомогу в Дії

Оновіть застосунок Дія та авторизуйтеся. Перейдіть у розділ Сервіси – Допомога від держави – Базова соціальна допомога – Отримати допомогу. Дочекайтеся сповіщення з розрахунком щомісячної суми. Якщо все влаштовує, натисніть Подати заяву та оберіть Дія.Картку. Перевірте заяву й підтвердьте, що відмовляєтесь від інших видів допомоги — вони об’єднаються в одну виплату. Підпишіть заяву Дія.Підписом та надішліть запрошення для підпису повнолітнім членам родини. Коли всі підписи зібрані, заява автоматично надсилається. Після схвалення ви отримаєте сповіщення про призначення допомоги.

Нагадаємо, що проєкт із запровадження нової форми соціальної допомоги для родин із низьким рівнем доходу стартував з 1 липня 2025 року. Ініціативу реалізує Пенсійний фонд за підтримки уряду, вона розрахована на два роки.

