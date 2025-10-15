Сейчас в отдельных городах Украины отопительный сезон уже стартовал, тогда как некоторые регионы все еще ожидают подачи тепла в свои дома. Жители греются чаем и горячей едой, приспосабливаясь к сложным условиям из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру.

В таких условиях нужно позаботиться о сохранении комфорта в доме, минимизировать теплопотери и подготовиться к возможным периодам без централизованного отопления.

О подготовке квартиры к зимним холодам читайте в нашем материале.

Подготовка квартиры к отопительному сезону: советы

Министерство развития общин и территорий Украины предоставило гражданам ряд рекомендаций по подготовке квартиры к отопительному сезону. Специалисты советуют заранее позаботиться об утеплении дома, проверке и подготовке отопительных приборов, а также иметь альтернативные способы обогрева на случай непредвиденных ситуаций.

В Минрегионе подчеркивают важность уменьшения теплопотерь:

Для того, чтобы ваш дом сохранял тепло максимально эффективно, следует заранее провести профилактические работы с металлопластиковыми окнами и дверями.

Проверьте уплотнения, замените или доделайте уплотнители там, где они изношены. Обязательно выберите одну комнату, которая станет основным объектом отопления в случае чрезвычайной ситуации, чтобы можно было максимально экономить энергию и обеспечить комфорт.

Стоит провести проверку электро- и отопительного оборудования. Пригласите специалиста для осмотра розеток, проводки и электроприборов, чтобы исключить риск короткого замыкания или других аварий.

Если в вашем доме установлено индивидуальное отопление, например котел на газе или электричестве, стоит провести техническое обслуживание.

Как подготовиться к отопительному сезону

Чтобы тепло от батарей эффективно обогревало помещение, отодвиньте от них мебель и другие предметы. Поднимите или соберите шторы, уберите декоративные панели, которые закрывают батареи.

Рекомендуется наклеить за батареями теплоотражающий экран из фольги или специального материала, который отражает тепло обратно в комнату, повышая эффективность обогрева.

Осмотрите батареи на наличие трещин, коррозии или протечек. В случае повреждений обратитесь к специалистам для ремонта или замены.

Если батареи “шумят” или греют неравномерно, спустите воздух с помощью крана (т.н. воздушный клапан).

Проверьте герметичность и подключение и убедитесь, что все краны и соединения плотно закрыты и не пропускают воду.

Подготовка квартиры к отопительному сезону

Проверьте состояние теплого пола, обогревателей и кондиционера, особенно если он может функционировать как обогревательный прибор. Проведите техническое обслуживание кондиционера, убедитесь, что он способен обогревать помещение при определенных температурных условиях, и узнайте его пределы эффективности.

Вместе с соседями позаботьтесь о сохранении тепла в общих помещениях: подъездах, подвалах и на чердаках. Убедитесь, что все трубопроводы утеплены, окна и двери плотно закрываются, и нет щелей, через которые теряется тепло. Такие меры позволяют не только сэкономить энергию, но и сохранить комфорт в доме.

Подготовьте план действий на случай чрезвычайной ситуации. Договоритесь с родственниками, соседями и друзьями об общем использовании отопления или резервных источников тепла. Объединение ресурсов позволит обеспечить тепло и безопасность в случае перебоев с энергоснабжением, а также уменьшит нагрузку на индивидуальные системы.

