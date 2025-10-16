В четверг, 16 октября, в работе Monobank (Монобанк) произошел масштабный сбой. Пользователи не могут войти в мобильное приложение после запуска розыгрыша в честь 10 млн клиентов.

Сбой в Monobank — что известно

Клиенты банка жалуются на проблемы с работой Monobank. При попытке входа в мобильное приложение пользователям выдает ошибку.

Сбой в Monobank (Монобанк) связан с тем, что пользователи массово ищут лимоны в приложении. Соучредитель банка Олег Гороховский в честь рекорда в 10 млн клиентов запустил розыгрыш, в рамках которого нужно найти лимоны, чтобы иметь возможность выиграть приз.

— Кто соберет 10 лимонов — участвует в розыгрыше 50 iPhone 17. А еще получит скин на память. Для детских карт дополнительно разыграем 1 000 банок шоколадных монет. Кто соберет аж 50 лимонов — соревнуется за 1 000 000 гривен. Плюс есть мифический 51-й лимон. Если его найти — получите BMW 3. Для владельцев детских карт 51-й лимон другой, и если найти его — будет поездка в Диснейленд для победителя и четырех его друзей, — написал Гороховский.

Соучредитель Monobank отметил, что на поиски у пользователей есть 4 дня, однако система не выдержала и нескольких часов. Часть функционала приложения перестала работать.

— Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было, — написал Гороховский.

Впоследствии Гороховский добавил, что в связи с тем, что приложение Monobank не работает, к розыгрышу добавят еще 50 iPhone.

— А еще завтра и послезавтра дадим две подсказки, как найти BMW. Готовились, готовились, и вы снова превзошли все ожидания. Люблю вас и благодарю каждого, кто с нами, — написал соучредитель Monobank.

