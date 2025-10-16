У четвер, 16 жовтня, у роботі Monobank (Монобанк) стався масштабний збій. Користувачі не можуть увійти до мобільного застосунку після запуску розіграшу на честь 10 млн клієнтів.

Збій у Monobank – що відомо

Клієнти банку скаржаться на проблеми із роботою Monobank. Під час спроби входу до мобільного застосунку користувачам видає помилку.

Збій у Monobank (Монобанк) пов’язаний з тим, що користувачі масово шукають лимони у застосунку. Співзасновник банку Олег Гороховський на честь рекорду в 10 млн клієнтів запустив розіграш, в рамках якого потрібно знайти лимони, щоб мати можливість виграти приз.

– Хто збере 10 лимонів – бере участь у розіграші 50 iPhone 17. А ще отримає скін на згадку. Для дитячих карток додатково розіграємо 1 000 банок шоколадних монет. Хто збере аж 50 лимонів – змагається за 1 000 000 гривень. Плюс є міфічний 51-й лимон. Якщо його знайти — отримаєте BMW 3. Для власників дитячих карток 51-й лимон інший і якщо знайти його – буде поїздка до Діснейленду для переможця і чотирьох його друзів, – написав Гороховський.

Співзасновник Monobank зазначив, що на пошуки у користувачів є 4 дні, однак система не витримала й кількох годин. Частина функціоналу застосунку перестала працювати.

– Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. Ви залізли в такій кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було, – написав Гороховський.

Згодом Гороховський додав, що у зв’язку з тим, що застосунок Monobank не працює, до розіграшу додадуть ще 50 iPhone.

– А ще зробимо завтра та післязавтра дві підказки, як знайти BMW. Готувались, готувались і ви знову перевершили всі очікування. Люблю вас і дякую кожному, хто з нами, – написав співзасновник Monobank.

