Недавно Монобанк отпраздновал важный юбилей – 10 миллионов клиентов – и в честь этого организовал масштабный розыгрыш призов. Для участия пользователям необходимо было найти определенное количество «лимонов», спрятанных в мобильном приложении, чтобы получить вознаграждение. Итак, Монобанк подвел итоги своей акции «Лимонная лихорадка».

Лимоны Монобанк: когда розыгрыш

Вчера, 20 октября, Monobank провел розыгрыш 100 iPhone и сладких призов для детей стоимостью 999 грн каждый. Сегодня в 12:00 состоялся следующий этап, в котором определили имя победителя, который получит 1 млн грн, а также участника, выигравшего поездку в Диснейленд вместе с друзьями. Результаты Монобанк уже доступны для учасников.

Напомним, что в четверг, 16 октября, Monobank столкнулся с масштабным техническим сбоем. После старта розыгрыша, посвященного 10-миллионному клиенту, многие пользователи не смогли войти в мобильное приложение.

Монобанк: список победителей, получивших iPhone, авто и сладкие призы

Первый этап награждения охватил тех участников, которые собрали не менее 10 “лимонов”. Итоги этого этапа были объявлены 20 октября. В целом с заданием справились более 3,1 миллиона пользователей. Проверить, входите ли вы в число победителей, можно здесь.

Взрослые получили iPhone, но для детей призы были другие — им вручили баночки шоколадных монет MilkBar x mono, стоимость каждой из которых составляет 999 грн. Первые такие подарки презентовали еще в июне.

Среди призов были и настоящие супернаграды: несколько автомобилей BMW 3 Series и даже квартира под Киевом.

Вот кому удалось найти легендарные “лимоны”:

автолимон №1 monobank (BMW 3 Series) — Михаил Михайлик;

автолимон №2 monobank (BMW 3 Series) — Елизавета Кушманцева;

автолимон №3 Лачен (BMW 3 Series) — Валентин Мельник;

автолимон №4 WhiteBIT (BMW 3 Series) — Олесь Рубиновский;

ЗСУ-лимон (донат 3 миллиона гривен на дроны RUSORIZ) — Константин Шакирзянов;

хаталимон от Inzhur REIT (квартира под Киевом) — Юрий Хорошун.

Розыгрыш Монобанк: результаты 21 октября

Завершился главный розыгрыш Monobank. Победителем стал Артем Харченко, который получил главный приз — 1 миллион гривен. А поездку в Диснейленд вместе с друзьями выиграл Даниил Джуранюк.

