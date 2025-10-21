Нещодавно Монобанк відсвяткував важливий ювілей – 10 мільйонів клієнтів – і на честь цього організував масштабний розіграш призів. Для участі користувачам необхідно було знайти певну кількість “лимонів”, прихованих у мобільному додатку, щоб отримати винагороду. Тож банк підбив підсумки своєї акції Лимонна лихоманка.

Зі списком переможців Монобанк можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Лимони Монобанк: коли розіграш

Вчора, 20 жовтня, Monobank провів розіграш 100 iPhone та солодких призів для дітей вартістю 999 грн кожен. Сьогодні о 12:00 відбувся наступний етап, в якому визначили ім’я переможця, який отримає 1 млн грн, а також учасника, який виграв подорож у Діснейленд разом із друзями. Результати Монобанк вже доступні для учасників.

Нагадаємо, що у четвер, 16 жовтня, Monobank зіткнувся з масштабним технічним збоєм. Після старту розіграшу, присвяченого 10-мільйонному клієнту, багато користувачів не змогли увійти до мобільного застосунку.

Монобанк: список переможців, які отримали iPhone, авто та солодкі призи

Перший етап нагородження охопив тих учасників, які зібрали щонайменше 10 “лимонів”. Підсумки цього етапу було оголошено 20 жовтня. Загалом із завданням впоралися понад 3,1 мільйона користувачів. Перевірити, чи входите ви до числа переможців, можна тут.

Дорослі отримали iPhone , але для дітей призи були інші – їм вручили баночки шоколадних монет MilkBar x mono, вартість кожної з яких становить 999 грн. Перші такі подарунки презентували ще у червні.

Серед призів були й справжні супернагороди: кілька автомобілів BMW 3 Series та навіть квартира під Києвом.

Ось кому вдалося знайти легендарні “лимони”:

автолимон №1 monobank (BMW 3 Series) — Михайло Михайлик;

автолимон №2 monobank (BMW 3 Series) — Єлизавета Кушманцева;

автолимон №3 Лачен (BMW 3 Series) — Валентин Мельник;

автолимон №4 WhiteBIT (BMW 3 Series) — Олесь Рубіновський;

ЗСУ-лимон (донат 3 мільйони гривень на дрони RUSORIZ) — Костянтин Шакирзянов;

хаталимон від Inzhur REIT (квартира під Києвом) — Юрій Хорошун.

Розіграш Монобанк: результати 21 жовтня

Завершився головний розіграш Monobank з призом 1 млн грн та подорожжю. Переможцем став Артем Харченко, який отримав головний приз — 1 мільйон гривень. А поїздку до Діснейленду разом із друзями виграв Данило Джуранюк.

