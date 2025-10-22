Из-за российской комбинированной атаки ночью часть Киева осталась без горячей воды.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Проблемы с горячим водоснабжением в Киеве

Так, из-за ночных атак на объекты критической инфраструктуры столицы частично нарушен технологический процесс работы оборудования. И это повлияло на поставки горячей воды для домов в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Печерском, Подольском, Святошинском и Шевченковском районах города.

Сейчас специалисты Киевтеплоэнерго, а также городские службы работают над восстановлением горячего водоснабжения горожанам.

В Голосеевском районе частично отсутствует электроснабжение в домах. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском и Днепровском районах развернули пункты обогрева и штабы для помощи пострадавшим.

Следить за информацией о последствиях ночной атаки на Киев можно на сайте kyivcity.gov.ua.

Напомним, что ночью и на рассвете Россия атаковала Киев ударными беспилотниками.

Так, в Днепровском районе в результате попадания обломков дрона на шестом этаже 16-этажного жилого дома произошел пожар. Спасатели ГСЧС обнаружили тела двух погибших.

В Дарницком районе российский дрон попал в 17-этажный жилой дом. Там спасены 15 человек, из них двое детей.

В Деснянском районе взрывами поврежден фасад 10-этажки, там загорелась газовая труба. Спасены 20 человек.

Также попадание и в Печерском районе столицы в верхние этажи 25-этажного дома. Огонь потушили до прибытия спасателей.

По состоянию на 14:30 количество раненых в результате российской атаки на Киев возросло до 29 человек. Из них пятеро детей. Два человека, к сожалению, погибли.

