В результате российской атаки на Киевскую область в Броварском районе погибли четыре человека, среди них 12-летняя девочка и шестимесячный младенец.

Об этом сообщил Николай Калашник, глава Киевской областной военной администрации.

Гражданские жертвы атаки на Киевскую область 22 октября

Так, в селе Погребы Броварского района в результате вражеской атаки погибли женщина 1987 года рождения, шестимесячный младенец и двенадцатилетняя девочка. Их тела найдены на месте пожара в частном доме.

Впоследствии Николай Калашник сообщил, что Россия забрала еще одну жизнь.

В том же Броварском районе осколками смертельно ранен мужчина 1987 года рождения.

По данным ГСЧС, в результате российской атаки пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома в Броварах. Женщина была в шоковом состоянии.

Ночью и под утро РФ атаковала столицу ударными дронами. В Дарницком районе зафиксировано попадание в 17-этажный жилой дом. В Днепровском районе в результате попадания обломков дрона на уровне шестого этажа жилого дома произошел пожар. Спасатели обнаружили тела двух погибших.

В Печерском районе Киева зафиксировано попадание в верхние этажи 25-этажного дома.

По словам мэра Виталия Кличко, в результате вражеского удара по столице 19 человек пострадали, из них пятеро — дети.

Госпитализированы четыре ребенка и пять взрослых. Остальные получают помощь амбулаторно. К сожалению, два человека погибли.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 337-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

