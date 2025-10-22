Через російську комбіновану атаку вночі частина Києва залишилася без гарячої води.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Проблеми із гарячим водопостачанням у Києві

Так, через нічні атаки на об’єкти критичної інфраструктури столиці частково порушений технологічний процес роботи обладнання. І це вплинуло на постачання гарячої води для будинків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах міста.

Зараз фахівці Київтеплоенерго, а також міські служби працюють над відновленням гарячого водопостачання містянам.

У Голосіївському районі частково відсутнє електропостачання в будинках. У Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах розгорнули пункти обігріву та штаби для допомоги постраждалим.

Слідкувати за інформацією щодо наслідків нічної атаки на Київ можна на сайті kyivcity.gov.ua.

Нагадаємо, що вночі та на світанку Росія атакувала Київ ударними безпілотниками.

Так, у Дніпровському районі внаслідок влучання уламків дрона на шостому поверсі 16-поверхового житлового будинку сталася пожежа. Рятувальники ДСНС виявили тіла двох загиблих.

У Дарницькому районі російський дрон влучив у 17-поверховий житловий будинок. Там врятовано 15 людей, з них дві дитини.

У Деснянському районі вибухами пошкоджено фасад 10-поверхівки, там загорілася газова труба. Врятовано 20 людей.

Також влучання й у Печерському районі столиці у верхні поверхи 25-поверхового будинку. Вогонь загасили до прибуття рятувальників.

Станом на 14:30 кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 29 осіб. З них п’ятеро дітей. дві людини, на жаль, загинуло.

