В среду, 22 октября, в РФ заявили о проведении очередных учений стратегических ядерных сил. В частности, с космодрома Плесецк запустили межконтинентальную баллистическую ракету Ярс, которая, по утверждению агрессора, способна нести ядерный заряд.

Что известно о твердотопливной межконтинентальной баллистической ракете РС-24 Ярс, ее главном назначении и технических характеристиках – читайте в материале Фактов ICTV.

РС-24 Ярс: что это такое

Ярс – это ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой РС-24.

Ракета РС-24 – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования.

Сама система представляет собой усовершенствованный вариант комплекса Тополь-М. Сама РС-24 является модификацией российской ракеты комплекса Тополь-М.

К преимуществам этих стратегических комплексов относят мобильность, надежность и точность.

Ракета имеет разделяемую головную часть с блоками индивидуального наведения. То есть у РС-24 Ярс несколько боевых блоков, которые могут поразить сразу несколько целей при запуске лишь одной ракеты.

В целом ракеты с блоками индивидуального наведения имеют много преимуществ:

эффективность поражения целей;

невысокая цена (построить одну ракету с несколькими блоками дешевле, чем несколько с одним блоком);

снижают эффективность ПВО противника.

Ракета была разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю.С. Соломонова.

Что касается модификаций, то РС-24 Ярс имеет модернизированный ракетный комплекс Ярс-С.

Технические характеристики

РС-24 предназначены для поражения стратегических целей на дальности до 11 тыс. км.

Ракета оснащена разделяемой головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

Полет ракеты обеспечивается несколькими ступенями твердотопливных двигателей. Более точную информацию о характеристиках ракет Минобороны РФ не раскрывает. Но российские СМИ пишут:

мощность боевой части РС-24 – около 150 килотонн;

длина – 21,9 м;

масса – 46,5 т;

погрешность при попадании – 150 м.

Более точных данных о ракете нет, однако в 2021 году были обнародованы характеристики модернизированного ракетного комплекса Ярс-С.

Снаряжение Ярс-С – твердотопливные баллистические ракеты калибра 1,86 м и длиной 17,8 м .

и длиной . Стартовая масса – 46 т.

Масса полезной загрузки – 1,25 т.

Комплекс может поражать цели на дальности 10 тыс. км (по данным РФ).

Ярс-С может нести от трех до четырех боевых блоков мощностью 300-500 килотонн или шесть блоков мощностью 150 килотонн каждый.

Доподлинно неизвестно, сколько сегодня РФ имеет баллистических ракет, однако по состоянию на начало 2014 года на вооружении РВСН находилось 33 ракеты мобильного базирования РС-24 с четырьмя боевыми блоками каждая.

