Дальність ураження до 11 тис. км: характеристики російської ракети РС-24 Ярс
У середу, 22 жовтня, у РФ заявили про проведення чергових навчань стратегічних ядерних сил. Зокрема, з космодрому Плесецьк запустили міжконтинентальну балістичну ракету Ярс, яка, за твердженням агресора, здатну нести ядерний заряд.
Що відомо про твердопаливну міжконтинентальну балістичну ракету РС-24 Ярс, її головне призначення та технічні характеристики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
РС-24 Ярс: що це таке
Ярс – ракетний комплекс із міжконтинентальною балістичною ракетою РС-24.
Ракета РС-24 – твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета мобільного та шахтного базування.
Система є вдосконаленим варіантом комплексу Тополь-М. А сама РС-24 є модифікацією російської ракети комплексу Тополь-М.
До переваг цих стратегічних комплексів зараховують мобільність, надійність та точність.
Ракета має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Тобто РС-24 Ярс має кілька бойових блоків, з допомогою яких можна уразити відразу кілька цілей при запуску лише однієї ракети.
Загалом ракети з блоками індивідуального наведення мають багато переваг:
- ефективність ураження цілей;
- невисока ціна (побудувати одну ракету з кількома блоками дешевше, ніж кілька з одним);
- знижують ефективність ППО противника.
Ракета була розроблена Московським інститутом теплотехніки під керівництвом академіка РАН Ю.С. Соломонова.
Щодо модифікацій, то РС-24 Ярс має модернізований ракетний комплекс Ярс-С.
Технічні характеристики
РС-24 призначена для ураження стратегічних цілей на дальності до 11 тис. км. Ракета оснащена головною частиною, що розділяється, з маневрувальними блоками індивідуального наведення.
Політ ракети забезпечується кількома ступенями твердопаливних двигунів.
Більш точну інформацію про характеристики ракети Міноборони РФ не розкриває. Але російські ЗМІ пишуть:
- потужність бойової частини РС-24 – близько 150 кілотонн;
- довжина – 21,9 м;
- маса – 46,5 т;
- похибка при влучанні – 150 м.
Більш точних даних про ракету немає, проте у 2021-му були оприлюднені характеристики модернізованого ракетного комплексу Ярс-С.
- Спорядження Ярс-С – твердопаливні балістичні ракети калібру 1,86 м та довжиною 17,8 м.
- Стартова маса – 46 т.
- Маса корисного навантаження – 1,25 т.
- Комплекс може вражати цілі на дальності 10 тис. км (за даними РФ).
- Ярс-С може нести від трьох до чотирьох бойових блоків потужністю 300-500 кілотонн або шість блоків потужністю 150 кілотонн кожен.
Достеменно невідомо, скільки сьогодні РФ має балістичних ракет, проте станом на початок 2014-го на озброєнні РВСП перебували 33 ракети мобільного базування РС-24 з чотирма бойовими блоками кожна.