Кремль 22 октября заявил о пусках с космодрома Плесецк, что в Архангельской области, межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Запуск ракет Ярс и Синева: что известно

В сообщении отмечается, что во время учений проверяли уровень подготовки военного управления и выполнили пуски межконтинентальной баллистической ракеты и крылатых ракет. Когда именно проводились учения, не сообщается.

Известно, что баллистическую ракету Синева запустили с атомного ракетного подводного крейсера Брянск из акватории Баренцева моря.

В учениях также участвовали комплексы Ярс и стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Ракета РС-24 Ярс — это трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерный заряд и лететь на более чем 10 тыс. км. Ракеты Ярс составляют основу российских стратегических ядерных сил.

Ракета Р-29РМУ2 Синева — это баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. На вооружении российской армии эти ракеты с июля 2007 года. Ракета Синева максимально может лететь до 11 тыс. км.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, показательный пуск Ярса в сторону США — это исключительно информационная операция, чтобы в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене.

Андрей Коваленко считает, что Россия делает это с полного согласия геополитических оппонентов США.

— Рано или поздно стоит все понять, что в идеологической войне работает исключительно оружие, а не деньги. И важно применить его против России, — подчеркнул руководитель ЦПД.

В ЦПД говорят, что, несмотря на то, что Кремль назвал запуски ракет Ярс и Синева плановыми учениями, массовое освещение российской пропагандой участия диктатора Путина в этом мероприятии свидетельствует о том, что речь идет не о военной рутине, а о политическом сигнале запугивания.

— Путин снова играет ядерной кнопкой вместо дипломатии. На фоне того, что Россия систематически блокирует любые дипломатические инициативы по прекращению войны, такая демонстрация силы выглядит как очередная попытка шантажа ядерным оружием, — отмечают в ЦПД.

Кроме того, такое поведение Путина стало тенденцией — каждый раз, когда у Москвы заканчиваются аргументы, она достает (из колоды, — Ред.) “ядерную карту”.

