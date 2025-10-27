В понедельник, 27 октября, украинцы отмечают День украинской письменности и языка.

Этот праздник был учрежден указом второго президента Украины Леонида Кучмы от 1997 года “с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества”. Он пришелся на день памяти Преподобного Нестора Летописца – монаха Киево-Печерского монастыря, писателя-агиографа и летописца.

С 2023 года дата празднования перенесена с 9 ноября на 27 октября в связи с переходом Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь.

На протяжении многих веков украинский язык и украинцы подвергались жестоким притеснениям и запретам, в частности со стороны Российской империи, а впоследствии Советского Союза. Политику лингвоцида продолжает сейчас Россия как правопреемница СССР. Как известно, язык и культура формируют национальную идентичность каждого народа. Именно поэтому Россия на разных этапах своего существования, от царских времен и до настоящего времени, так целенаправленно пыталась уничтожать все украинское.

Вряд ли в мировой истории найдется много случаев, когда запрет на употребление определенного языка насчитывал бы сотни лет и был закреплен десятками различных документов, циркуляров, указов и актов. Украинский язык испытал именно такие притеснения.

Факты ICTV предлагают вспомнить, сколько испытаний пережил наш язык за последние 400 лет.

Четыре века притеснений и уничтожения

Существует конкретный термин для обозначения целенаправленного уничтожения языка как определяющего признака нации – лингвоцид (от лат. lingua – язык и cide – убийство).

Согласно Энциклопедии современной Украины, лингвоцид, то есть ликвидация языка (“убийство языка без гибели говорящих”), происходит путем его организованной замены другим языком. Это, по сути, форма этноцида – лишение этноса его самосознания, идентичности. Русификация, которую последовательно пыталась вводить Москва, подпадает под определение лингвоцида.

Как отметил в комментарии Фактам ICTV доктор исторических наук Павел Гай-Нижник, Российская империя еще со времен своего зарождения всегда ущемляла украинский язык, культуру, искусство. Этот процесс активизировался еще в далеком ХVII веке.

– Это проявилось в так называемом Валуевском циркуляре о запрете печати на украинском языке. Более того, даже в XX веке, в 1914 году вышел приказ полтавского губернатора Александра Багговута, затем он был подтвержден в Петербурге, о том, что запрещено ставить спектакли на украинском языке, выпускать газеты, употреблять украинский язык в публичных местах. Когда российская императорская армия пришла в Западную Украину, они и там начали закрывать украинские газеты, театры, ущемлять культуру, — рассказал историк.

Павел Гай-Нижник также напомнил, как в конце 1920-х годов большевики начали сворачивать объявленную ранее украинизацию. Впоследствии были расстреляны ведущие деятели украинской культуры, в частности, Лесь Курбас, Николай Кулиш, Валерьян Пидмогильный, Валериан Полищук, Николай Хвылевой, Николай Зеров и многие другие. Уничтоженное тоталитарным режимом поколение украинской интеллигенции в 1920-1930 годах еще называют Расстрелянным возрождением.

Таким же образом, начиная с конца 1930-х годов, в Быковне расстреливали украинских деятелей искусств.

– А потом вообще был взят курс на русификацию. Во времена Брежнева (генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, – Ред.) был взят курс на ликвидацию национальностей как таковых и создание “единой советской общности”, так называемого “советского человека”. Должны были быть размыты любые национальные признаки. То есть эта целенаправленная антиукраинская политика велась разными режимами: царским, большевистским и затем советским. И в конце концов, так же она продолжается и Россией. Достаточно вспомнить о принудительном закрытии украинской библиотеки в Москве и репрессиях против ее руководства, — подчеркнул историк.

В открытых источниках часто можно встретить цифру 134 для обозначения количества задокументированных актов подавления украинского языка в течение четырех веков. По словам Павла Гай-Нижника, речь идет точно о более чем 100 фактах запрета, однако их точное количество определить невозможно.

– Более ста раз, но точно нельзя определить, потому что были еще региональные запреты на уровне губернаторов. Когда местные власти своими указами запрещали, например, то или иное представление, или культурное событие, или украинский язык под предлогом либо социальным, либо национальным. Поэтому цифра может быть еще больше, – объяснил историк.

Становление украинского языка

Согласно данным Энциклопедии истории Украины, которую составили ученые Национальной академии наук (НАН Украины), особую роль в становлении украинского языка сыграл церковнославянский язык. Это первый славянский письменный и литературный язык, который создали Кирилл и Мефодий еще в IX веке, чтобы перевести Библию с греческого.

Вместе с церковными текстами в Киевскую Русь пришел литературный язык – кириллица, на котором были написаны древние летописи, среди них Повесть временных лет Нестора Летописца.

Церковнославянский язык со временем усвоил некоторые особенности местных диалектов (живого народного языка). Наряду с церковнославянской письменностью в светской сфере возникла письменность на основе диалектов, что дало начало новой эпохе в истории украинского языка, которую ученые называют древнеукраинской эпохой. Тогда сосуществовали два языка: церковнославянский в сфере религии, а в светской сфере – письменный язык на народной основе.

После распада Киевской Руси различия между книжным и народным языками со временем стали настолько существенными, что пришлось создавать переводы церковной кириллицы на живой староукраинский язык, функционировавший в XIV-XVIII вв. Древнейшим из подобных переводов является Пересопницкое Евангелие.

Стоит отметить, что в Московии в то время язык документов из украинских земель обычно называли “литовским” или “белорусским”, а во времена российского царя Петра I – “малороссийским”.

В течение XVIII века староукраинский письменный язык был фактически вытеснен российским из всех сфер общественной жизни, отмечают авторы Энциклопедии современной Украины. Это стало следствием политики языково-культурной ассимиляции, которую внедряла Российская империя.

Начало формирования нового украинского литературного языка приходится на конец XVIII – первую половину XIX века. В его основу лег народный разговорный язык. Началом новой эпохи считают выход первых частей бурлескно-травестийной поэмы Энеида Ивана Котляревского в 1798 году.

Началом XIX века датируются и попытки грамматического и лексикографического унормирования украинского языка. Так, в 1818 году в Санкт-Петербурге вышла Грамматика малороссійскаго нарѣчія украинского языковеда Алексея Павловского и небольшой словарь к ней. Это было краткое описание фонетических и морфологических особенностей украинского языка по сравнению с российским.

А настоящий перелом в истории нового украинского литературного языка произошел, когда европейский романтизм и национальные движения, связанные с ним, охватили и украинцев. Именно в этот период творили Тарас Шевченко, Пантелеймон Кулиш и другие украинские писатели и поэты.

По данным Института истории Украины, сейчас украинский язык – один из 30-40 самых распространенных языков мира. Общее количество его носителей составляет около 40-45 млн.

Украинский язык имеет как минимум 256 тыс. слов (согласно словарю Национальной академии наук Украины). По лексическому запасу наиболее близки к нашему языку белорусский (84%), польский (70%) и сербский языки (68%).

Как Россия пыталась убить украинский язык: от царских времен до настоящего времени

Следует сразу отметить, что лингвоцид по отношению к украинскому языку был целенаправленной государственной политикой всех российских режимов, начиная с XVII века и по сей день.

Историю запретов нашего языка в течение 400 лет попытались, в частности, систематизировать авторы труда Хроника уничтожения украинского языка (Роман Сушко и Мирослав Левицкий). А историю лингвоцида в ХХ веке описала украинская языковед, доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко.

Факты ICTV выделили ключевые даты и события многовековой истории лингвоцида украинского языка со стороны российских режимов.

• Царская империя

Активное наступление на украинский язык и культуру началось после прихода на царский престол в Москве в начале XVII века династии Романовых.

В 1626 году московский синод приказал забрать со всех церквей Украины книги старой украинской печати и заменить их московскими изданиями.

В 1627 году русский царь Михаил Федорович по представлению московского патриарха Филарета приказал сжечь все экземпляры Учительного Евангелия Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого – украинского церковного деятеля.

1677 год ознаменовался цензурой украинских книг. Тогда московский патриарх Иоаким приказал вырвать из украинских книг листы, “не сходные с книгами московскими”.

1689 год – Киевской лавре запретили печатать книги без разрешения московского патриарха.

1690 год – московский патриарх Иоаким запретил своим указом почти все тогдашнее украинское писательство. Московский собор ввел “анафему” на книги известных ученых и церковных деятелей, связанных с Киево-Могилянской академией. Речь идет о Петре Могиле, Кирилле Ставровецком, Лазаре Барановиче, Йоаникии Галятовском и других.

В 1720 году вышел указ русского царя Петра I о запрете книгопечатания на украинском языке (в том числе церковных книг). А с 1721 года по указу Петра I все книги из украинских типографий присылали в синодальную контору для “исправления и согласования с великорусскими”. Как отмечается в Энциклопедии истории Украины, для надзора за типографиями был поставлен цензор, в обязанности которого входила проверка украинских книг.

В этот же период Московия по решению Петра I присвоила название Русь. Он провозгласил Московское царство Российской империей.

В 1729 году вышел приказ Петра II переписать с украинского языка на русский все государственные постановления и распоряжения.

В 1763 году был издан указ Екатерины II о запрете преподавать на украинском языке в Киево-Могилянской академии. В последующие годы эта русская царица ликвидировала украинское гетманство, казацкий строй, украинские учебно-культурные заведения.

В 1769 году московский синод не только не разрешил выпуск “малороссийских” (то есть украинских) букварей, но и требовал изъять уже напечатанные. В то время буквари числились церковными книгами. В последующие годы синод приказал ввести в Киево-Могилянской академии и школах русский язык преподавания.

В 1775 году по приказу Екатерины II была разрушена Запорожская Сечь. Закрыты украинские школы при полковых казачьих канцеляриях. После этого произошло первое закрепощение украинских селян на оккупированных землях Левобережья Украины.

1780 год – сожжена библиотека Киево-Могилянской академии. Это была одна из самых богатых библиотек Украины, книги в которую собирались в течение 150 лет.

В 1847 году произошел разгром Кирилло-Мефодиевского братства. Усилились жестокие притеснения украинского языка и культуры. По приказу Николая I были запрещены произведения Шевченко, Кулиша, Костомарова и других.

В 1863 году вышел Валуевский циркуляр – распоряжение министра внутренних дел Российской империи Петра Валуева о запрете печати на украинском языке религиозных, научных, учебных книг. Как информирует Институт истории Украины, украинский язык тогда рассматривали исключительно как “искусственный”, и утверждали, что “никакого отдельного малорусского языка не было, нет и быть не может”, и это якобы “тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши”. Это утверждение являлось официальной позицией Российской империи по отношению к украинцам и их языку.

Продолжением такой политики лингвоцида стал Эмский акт 1876 года, тайно подписанный императором Александром II. Этот указ дополнял положения Валуевского циркуляра и запрещал печатать книги на украинском языке (даже тексты к нотам), преподавать на нем в начальных школах, устраивать концерты с украинскими песнями или спектаклями, ввозить на территорию Российской империи книги на украинском языке. На основании Эмского указа был закрыт Юго-западный отдел Российского географического общества – центр тогдашнего украинофильства.

В 1881 году было запрещено преподавание в народных школах и произнесение церковных проповедей на украинском языке.

С 1900 года цензурой стали исключаться такие слова как казак, Украина, украинский, Сечь. В украинских городах начали закрывать общества Просвита.

1914 год – запрет царской власти праздновать 100-летний юбилей Тараса Шевченко. Вышел указ Николая II о запрете украинской печати.

1914 год – полтавский губернатор Александр Багговут написал донос министру внутренних дел Российской империи против украинского народа. Он призвал не брать украинцев на должности учителей; оказывать давление на украинских священников; составить “историю малороссийского народа, в которой разъяснить, что Украина – это “окраина” государства в прошедшие времена”; искоренять употребление названий Украина и украинский и т.д.

• Лингвоцид в советское время

Уничтожение украинского языка и проявлений украинской культуры продолжились после прихода к власти большевиков и образования Советского Союза.

Так, в 1922 году, после оккупации большевиками Украинской Народной Республики и образования УССР, часть руководства ЦК РКП(б) и ЦК КП(б)У провозгласила фейковую “теорию” борьбы в Украине двух культур: городской (русской) и крестьянской (украинской), в которой победить должна первая. Была введена советская цензура.

С 1922 года началась волна преследования неповторимого и яркого явления украинской культуры – кобзарства. Украинские музыкальные инструменты (кобзу, бандуру и лиру) объявили националистическими и уничтожали, кобзарей жестоко преследовали.

1926 год – письмо советского диктатора Иосифа Сталина Лазарю Кагановичу и другим членам политбюро ЦК КП(б)У с санкцией на борьбу против “национального уклона”. Это ознаменовало начало преследования деятелей “украинизации”. В последующие годы производились аресты деятелей украинской науки, культуры, образования, церкви, расстрелы представителей интеллигенции.

1932-1933 годы – организованный советской властью Голодомор украинского народа.

1933 год – телеграмма Сталина о прекращении “украинизации”. В последующие годы происходило тотальное уничтожение и арест украинской интеллигенции: инженеров, писателей, ученых, врачей, учителей и т.д. В частности, жертвами террора 1937-1938 годов стали более 260 тыс. украинцев, большинство из них были расстреляны.

Кроме того, в 1933 году было отменено украинское правописание 1928 года. Советские власти объявили, что оно было якобы направлено на искусственный отрыв украинского языка от русского. Поэтому нормы правописания пересмотрели и приблизили к русскому языку, в частности изъяли из алфавита букву Ґ.

1938 год – вышло постановление Об обязательном изучении русского языка в школах национальных республик и областей.

1946 год – постановление ЦК ВКП(б) об “украинском буржуазном национализме”, после которого тысячи представителей украинской интеллигенции были сосланы в концлагеря. Начались гонения на журналы Украина, Днипро, Барвинок, Перец.

1951 год – “разоблачение” газетой Правда (центральной газетой советского режима) “националистических уклонений” в украинской литературе (речь идет о стихотворении Владимира Сосюры Любите Украину, либретто оперы Богдан Хмельницкий и т.п.).

1958 год – постановление пленума ЦК КПСС о переходе части украинских школ на русский язык преподавания.

1961 год – XXII съезд ЦК КПСС провозгласил так называемую политику “слияния наций”, то есть тотальную русификацию народов в СССР.

1970 год – вышел приказ о защите диссертаций только на русском языке.

1972-1974 годы – политические репрессивные процессы против украинских диссидентов. В эти годы были осуждены Евгений Сверстюк, Иван Светличный, Василий Стус и многие другие деятели.

1979 год – состоялась ташкентская конференция под названием: Русский язык – язык дружбы и сотрудничества народов СССР. По ее итогам рекомендовалось шире внедрять русский в дошкольные заведения, учреждения высшего образования.

1989 год – постановление ЦК КПСС о “законодательном закреплении русского языка как общегосударственного”.

1990 год – принятие Верховным Советом СССР закона, которым русскому языку присваивался статус официального.

• Современный период

После провозглашения Украиной независимости Россия не отказалась от политики уничтожения украинцев и украинской культуры.

Это проявилось после вторжения российских войск на Донбасс в 2014 году и оккупации Крыма. Оккупанты активно вводят русский язык, законодательство и свои порядки на захваченных украинских территориях. А какие-либо проявления украинского тотально уничтожаются.

В 2015 году в Москве состоялись обыски в Библиотеке украинской литературы. В конце концов ее ликвидировали, а бывшего директора библиотеки Наталью Шарину осудили на четыре года условно.

Кремль продолжил политику геноцида и лингвоцида на территории Украины после начала полномасштабной войны. С 24 февраля 2022 года Секретариат уполномоченного по защите государственного языка задокументировал сотни фактов лингвоцида украинского языка на временно оккупированных территориях.

На ВОТ происходит не только вытеснение украинского языка путем замещения его русским. Есть факты преследования, пыток украинцев по языковому признаку.

Кремлевская политика лингвоцида влияет на все сферы жизни на ВОТ.

В Секретариате уполномоченного выделили пять ключевых сфер, в которых российские оккупанты осуществляют лингвоцид:

Официальное общение , документооборот в так называемых органах оккупационных властей осуществляют только на русском языке.

, документооборот в так называемых органах оккупационных властей осуществляют только на русском языке. Культура – речь идет об изъятии и уничтожении книг, в том числе напечатанных после 1991 года, касающихся новейшей истории Украины, а также литературы на темы Голодомора, правдивого освещения истории Второй мировой войны и т.д.

– речь идет об изъятии и уничтожении книг, в том числе напечатанных после 1991 года, касающихся новейшей истории Украины, а также литературы на темы Голодомора, правдивого освещения истории Второй мировой войны и т.д. Сфера медиа – транслирование пропаганды в медиа, через телевизор. Кроме того, рашисты ввели практику так называемых “мобильных телевизоров”, которые возили оккупированными городами и селами, транслируя кремлевские нарративы.

– транслирование пропаганды в медиа, через телевизор. Кроме того, рашисты ввели практику так называемых “мобильных телевизоров”, которые возили оккупированными городами и селами, транслируя кремлевские нарративы. Публичное пространство – происходит замена украиноязычных знаков и вывесок. Оккупанты возвращают декоммунизированные названия улиц, снесенные памятники советским деятелям.

– происходит замена украиноязычных знаков и вывесок. Оккупанты возвращают декоммунизированные названия улиц, снесенные памятники советским деятелям. Образование – наблюдается полное вытеснение, запрет украинского языка в школах на ВОТ, замена руководящего состава школ и университетов, переподготовка учителей, уничтожение фондов библиотек.

В конце января прошлого года Международный суд ООН признал, что РФ нарушила Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Речь идет, в частности, об уничтожении на территории временно оккупированного Крыма образования и обучения на украинском языке.

Преступления со стороны РФ, связанные с политикой лингвоцида, фиксировала и независимая международная комиссия ООН.

Репрессии против украинцев по языковому признаку являются одной из составляющих путинской политики геноцида нашего народа. Следует отметить, что основанием для полномасштабной военной агрессии РФ и массовых убийств мирных украинцев стал как раз так называемый “языковой фактор”, а именно вымышленный Кремлем лозунг о “защите русскоязычных граждан Украины”.

Несмотря ни на что, российская агрессия только сплотила украинцев и как никогда укрепила национальное сознание. Сейчас все больше граждан сознательно переходят на использование украинского языка. И все украинцы поднялись на защиту своего государства – каждый на своем фронте.

Источник: Украинский институт национальной памяти, сайт уполномоченного по защите государственного языка, электронная библиотека Украиника, Хроника уничтожения украинского языка (Р.Сушко, М.Левицкий), Украинский язык в ХХ веке: история лингвоцида (Л.Масенко), Энциклопедия истории Украины, Энциклопедия современной Украины

Фото: Сайт уполномоченного по защите государственного языка

